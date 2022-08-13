Benzinin ardından motorine de zam yolda

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Brent petrol fiyatları, doğrudan benzin ve motorin fiyatlarını yansıyor. Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek.

1 LİRA 26 KURUŞ ZAM

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak. Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.