Dünya devi, BYD ile Türkiye'de tedarik fabrikası kurmak için anlaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya devi, BYD ile Türkiye'de tedarik fabrikası kurmak için anlaştı

Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Forvia, Avrupa'daki ikinci fabrikasını Türkiye'de açmak üzere BYD ile anlaşmaya vardığını açıkladı. BYD birçok alanda eleman ilanına çıkarken, CHERY, DFSK, SKYWELL VE MG gibi otomotiv devi firmaların da yakında Türkiye'ye yatırım yapabileceği belirtiliyor.

21.10.2024 14:25
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Gelir bakımından dünyanın yedinci büyük otomotiv parçaları tedarikçisi olan ve toplam gelirinin dörtte birini Çin'deki satışlarından elde eden Forvia, Çinli üreticilerle yapılan yeni anlaşmalar doğrultusunda Türkiye'ye tedarik fabrikası kurulacağını duyurdu. Forvia, yeni sözleşmelerle, Avrupa genelinde yerli üreticilerin zayıflayan otomotiv talebini telafi edeceğini umuyor.

Bernstein analisti Stephen Reitman, "Forvia'nın Çin dışında BYD ile iş yapabilmesi, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki faaliyetlerini genişletmek için Forvia gibi uluslararası tedarikçileri kullanmayacakları yönündeki korkuları hafifletmesi açısından güven verici" yorumunu yaptı. Forvia'nın finans şefi Olivier Durand, "Son anlaşmalarla birlikte Çinli üreticilerle erişimimizi genişletebilmemiz çok iyi" dedi. Forvia, BYD'nin Macaristan'da açacağı Avrupa'daki ilk fabrikası için de anlaşma imzalamıştı.

BYD FABRİKASINI MANİSA'DA KURACAK

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

ÇİNLİ BYD ELEMAN ARIYOR

Öte yandan Çin menşeli marka, Türkiye'de İstanbul ve Manisa için iş ilanlarına çıktı. Markanın iş ilanlarında, Manisa için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" alanlarında pozisyonları başvuruya açtığı görülüyor.

Markanın ayrıca İstanbul için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verdiği görülüyor.

TÜRKİYE'YE YENİ DEVLER GELEBİLİR

Öte yandan, BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı, Türk otomotiv sanayisi için yeni bir dönemin kapılarını aralarken, bunun "kelebek etkisi" yaparak Türkiye'de yatırım ortamını daha cazip hale getirmesi ve farklı sektörlerden diğer markalara da referans teşkil etmesi bekleniyor.

Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması kararı da sonuçlarını verdi. Kararın ardından, sıklıkla "Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markaları, eylem ve yatırım planlarını açıklamaya başladı.

CHERY, DFSK, SKYWELL VE MG DE ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

BYD'nin ardından Türkiye'de yatırıma en yakın adaylardan biri de Chery markası olarak öne çıkıyor. Chery'nin Türkiye'de yatırım konusunda uzun zamandır çalıştığı, titizlikle tüm fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü ve tüm çerçeveyi masada detaylıca görüştüğü belirtiliyor. Chery dışında Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye'de yatırım konusunda çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Bu markaların yanı sıra Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK'nin Türkiye operasyonları, markanın Avrupa'ya açılan kapısı olarak önemini artırmayı sürdürüyor. Ayrıca dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzalamıştı.

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Finans, Chery, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya devi, BYD ile Türkiye'de tedarik fabrikası kurmak için anlaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yıldırım:
    ucuz emek cenneti oluyor ulke.banglades,hindistan ve cin gibi. 1 0 Yanıtla
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