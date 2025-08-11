Dünya Fındık Haftası Trabzon\'da Başladı

Trabzon Ticaret Borsası'nın organizasyonunda "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri düzenleniyor.

Ganita sahilindeki etkinliğin açılışı Büyükşehir Belediyesi bando takımının konseriyle başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, etkinliğin bölge ve ülke için önemli olduğunu söyledi.

Genç, fındığın hem üretim hem de ihracat adına ülke ekonomisini ilgilendirdiğine işaret ederek, "Bu konuda daha çok gayreti ortaya koymamız lazım. Dünya Fındık Haftası'nın şehrimizde yapılıyor olması da hem şehrimizdeki üreticilerin hem üreten çiftçilerimizin hem de ülkemiz için bu konuda bir farkındalığı ortaya koymak adına çok kıymetli." dedi.

Fındığın sadece hasat döneminde değil, tüm aşamalarda bakım gerektiren bir ürün olduğunu belirten Genç, şöyle devam etti:

"Yeni fındık alanları açmanın yanı sıra mevcut alanlarda da bilimsel bakım yöntemlerini uygulamalıyız. Ne kadar üretirsek o kadar güçlü oluruz. İtalya, Gürcistan, Arjantin ve Amerika gibi ülkelerin bu alana yönelmesi, bizdeki azalmadan kaynaklanıyor. O yüzden çalıştaylar ve fındık konseyi toplantılarının sonuçlarının sahaya yayılması çok önemli."

Genç, fındığın yüzde 30'unun Trabzon'dan ihraç edilmesinin kıymetli olduğunu, ancak bu oranın daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün 2 ila 2,5 milyar dolar alıyorsak bunu iki katına çıkartabilir ve ihracat gelirini 5-6 milyar dolara çıkarabilir, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayabiliriz." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ise dünya fındık üretiminde Türkiye'nin son yıllarda önemli bir yere geldiğini söyledi.

Çelebi, fındıktan daha fazla ürün almak için üretim artıracak organizasyonlar yapmak gerektiğine değinerek, "En çok payı sanayi üretiminde kullanılıyor. Son zamanlarda bölgemizde Trabzon'da çikolatayla ilgili çok büyük gelişmeler oldu." ifadesini kullandı.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da Dünya Fındık Haftası ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, dünyanın en iyi fındığının Türkiye'de yetiştirildiğini vurguladı.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer de Trabzon'un en önemli gelirlerinden birinin fındık olduğuna işaret ederek, "Dünyada söz sahibi olduğumuz fındıkta Trabzon, Türkiye üretiminin yüzde 8 ve 9'unu üretmektedir. İhracattaki payımız yaklaşık üçte birdir. Yüzde 30'dan fazlasını ihracat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri 14 Ağustos'a kadar devam edecek.