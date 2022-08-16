Fındıkta 335 bin tonluk ihracat hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fındıkta 335 bin tonluk ihracat hedefleniyor

16.08.2022 12:19
Fındıkta 335 bin tonluk ihracat hedefleniyor

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2021-2022 fındık ihraç sezonunda 335 bin ton dış satım hedefliyor.

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2021-2022 fındık ihraç sezonunda 335 bin ton dış satım hedefliyor.

Türkiye'de "yeşil altın" olarak da bilinen fındık, geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da ihraç edildiği 124 ülkede sofralara lezzet kattı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, AA muhabirine, 2021-2022 fındık ihracat sezonunun kapanmasına artık sayılı günler kaldığını belirterek, geçen hafta itibarıyla ihraç edilen fındık miktarının 330 bin tonu bulduğunu söyledi.

İhracat sezonunun ay sonu itibarıyla kapanacağını ifade eden Sabır, "Bu sezonun, beklentilerin üzerinde bir ihracatla kapanacağını görüyoruz. 31 Ağustos'ta tamamlanacak sezonun yaklaşık 335 bin tonla kapanacağını söyleyebiliriz. Geçen sezon 295 bin ton fındık ihracatı yapıldı. Bu sezon tonaj bazında ihracat son derece iyi. Gelir bazında ise 2 milyar dolar seviyelerinde kalacağız." dedi.

Sabır, bundan sonraki sezonlarda artık 300 bin tonu aşan ihracat rakamlarına alışacaklarını dile getirerek, geçmiş dönemlerde ise fındık ihracatının ortalama 250 bin tonlarda kaldığını ifade etti.

Bütün dünyada fındık üretiminde artış olduğuna dikkati çeken Sabır, "Buna göre ülkelerin pazarlamaları yeni sezonda bir gelişim gösterecektir. Biz ülke olarak her zaman bu rekabetin içinde olduk, bundan sonra da olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çin pazarı büyüyor

Türkiye'nin 124 ülkeye fındık ihracatı yaptığını belirten Sabır, bu ülkelerin başında geleneksel pazar olarak bilinen Almanya, İtalya ve Fransa'nın geldiğini söyledi.

Son dönemde Çin'e yapılan fındık ihracatındaki artışa işaret eden Sabır, "Çin pazarı son 5 yıldır çift haneli olarak devamlı büyüme gösteriyor. Önümüzdeki yılların projeksiyonunda Çin'in Türkiye'nin fındık ihracatında ilk 5 ülke arasına girmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabır, hedef pazarlara ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Bu ülkelerin başında Hindistan geliyor. Burası kuruyemişin çok yaygın şekilde tüketildiği bir ülke. Bu ülke için yeni bir proje içine giriyoruz. Yakın zamanda orada tanıtım faaliyetini artıracağız. Aynen Çin'de olduğu gibi Hindistan pazarına da girebilirsek bu, Türk fındık ihracatında çok büyük, olumlu hava yaratacaktır. Ülke olarak hedefimiz Hindistan pazarında da olabilmek."

İhraç ürünü olan fındığın tam kurutulmasının önemine dikkati çeken Sabır, fındığın aflatoksine maruz kalmaması için yeterince kurutularak pazara sunulması gerektiğini vurguladı.

Sabır, Karadeniz'de bugünlerde hava şartlarının ürünün kurutulması açısından iyi olduğunu, üreticilerden buna hassasiyet göstermelerini beklediklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Avrupa'ya yük gönderim süresi 48 saate indi Avrupa'ya yük gönderim süresi 48 saate indi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındıkta 335 bin tonluk ihracat hedefleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fındıkta 335 bin tonluk ihracat hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement