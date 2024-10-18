Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da

Dünya Helal Zirvesi, 27-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

18.10.2024 18:16
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve bu yıl 10. kez kapılarını açacak olan Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla 27-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize ediliyor.

Dünya Helal Zirvesi, Helal Expo, Private Label, Doğal Organik Vegan Alanı, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Afrika Özel Alanı, Modest Fashion Özel Alanı, Uluslararası Bakanlar Oturumu, Ülke İş Forumları ve B2B özel alanlarını kapsarken, küresel ticaret için uluslararası ekonomiyi İstanbul'da buluşturmayı hedefliyor.

Helal konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor

Helal gıda, kozmetik, turizm, sağlık, ev-mutfak, finans ve daha birçok sektörden katılımcıların yenilikçi çözümler ve işbirlikleri geliştirmek için bir araya geleceği zirvede, dünya genelinden uzmanlar, akademisyenler, girişimciler ve sektör temsilcileri, helal standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması üzerine önemli yol haritaları açıklayacak.

Çok sayıda sektörde helal ekonomisiyle ilgili konuların tartışıldığı konferanslara ev sahipliği yaparak helal konusunda farkındalık, gelişim ve işbirliği oluşturmayı hedefleyen zirvede, 110 ülkeyi aşkın ziyaretçi, 20 ülkeden 55'in üzerinde konuşmacı, sektörel bazda onlarca oturum, binlerce delege ve on binlerce ziyaretçi yer alacak.

Helal Expo 2024'te Natural, Organik ve Vegan Ürünler Alanı, çevre dostu, etkili ve sağlıklı yaşam tercihlerine yönelik en son yenilikler ve trendlerin keşfedileceği, müşteri taleplerine göre özelleştirilmiş çözümlerin geliştirileceği, üretici ve tüketicilere önemli fırsatların sunulacağı dinamik bir yapıya sahip olacak.

Bu yıl Helal Expo fuarı çerçevesinde, 2025'te de ayrı bir fuar olarak planlanan Private Label Ürünler Alanı, markaların kendi özel etiketli ürünlerini sergilemelerine ve tanıtmalarına olanak sağlayacak.

Ticaret Bakanlığının zirve kapsamında 60 İİT üye ve gözlemci ülke bakanını davet ettiği "Uluslararası Bakanlar Özel Oturumu"nda, ulusal anlamda yeni işbirlikleri, fırsatlar ve ticari anlaşmaların detayları konuşulacak.

40 bine yakın katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor

Global ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş fırsatlarını yakalamak isteyen profesyonellerin yakından takip edeceği Ülke İş Forumları, yeni bağlantılar kurabilmek adına fırsat sunacak. Türkiye başta olmak üzere ülkelerin kurum temsilcileri ve iş heyetlerinin katılacağı Ülke İş Forumlarıyla ülkeler arası ticaret potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 2. kez gerçekleşecek ETHEXPO 2024 Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı kapsamında, uluslararası hastanelerin yöneticileri, uluslararası tur operatörleri, sigorta kuruluşları temsilcileri ve turizm acentelerinin yöneticileri gibi çok sayıda profesyonel bir araya gelecek.

Dünya Helal Zirvesi'ne 2024'te 110'dan fazla ülkeden 10 bini yabancı 40 bine yakın katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor. Katılımcılar, helal pazarında büyüme fırsatlarını değerlendirmek ve uluslararası iş ağlarını güçlendirmek için İstanbul'da bir araya gelmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Turizm, Finans, Dünya, Son Dakika

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