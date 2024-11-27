Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da Başladı

10. kez düzenlenen zirve, helal pazarını ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla yapıldı.

27.11.2024 13:50
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, Helal Expo, Private Label, Natural Organik Vegan Alanı, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Uluslararası Bakanlar Oturumu, Ülke İş Forumları ve B2B özel alanlarını kapsarken, küresel ticaret için uluslararası ekonomiyi İstanbul'da buluşturdu.

Zirvenin açılışında konuşan Dünya Helal Zirvesi Başkan Yardımcısı Emre Ete, 100 ülkeden gelen 500'den fazla katılımcıyla küresel arenadaki diğer organizasyonlardan önde olarak, bir kez daha etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Helal duruşun olduğu yerde, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzenin var olduğundan bahseden Ete, İsrail'in Filistin topraklarında başlattığı zulme değindi.

Ete, helal pazarının güvenilir, sağlıklı ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, her kesimden tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna geldiğini belirtti.

Türkiye'de helal ticaretin geliştirilmesi ve bu pazarda merkez üssü konumuna gelinmesi amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Ete, şunları kaydetti:

"Dünya Helal Zirvesi ve yan etkinliklerinin ülkemizin ticaret ve finans merkezi İstanbul'da gerçekleştirilmesini de çok önemsiyoruz. Helal pazarının fırsatlara açılan bir kapı olduğunun görülmesi ve bu potansiyele sahip kuruluş ve kişilerin bu kapıdan geçebilmesine yardımcı olmak için buradayız. Ortak vizyonun ne kadar önemli olduğunu görmek için geçmiş yıllardaki gelişim hızına bakmamız yeterli. Biz bu yola çıktığımızda helal pazarının büyüklüğü 1 trilyon dolar civarındaydı. Şimdilerde bu miktarın 8 trilyon doları aştığını, gelecek 5 yıl içinde 12 trilyon doların beklendiğini görüyoruz. Tüm bu veriler helal pazarının yatırımcılarına vaatlerinin genişliğini gösteriyor. Biz de bu organizasyonla küresel diyaloğu teşvik etme, fikirleri paylaşma ve helal endüstrisinde olumlu değişime iham verme rolünü üstleniyoruz."

Ete, zirve ve fuar sırasında Türkiye'de sektörle ilgilenen kişilere, dünya pazarlarına kendilerini anlatma ve globale açılmaları için yurt dışı katılımcılarla bir araya gelme ortamı sunacaklarını söyledi.

Zirve sayesinde helalin ekonomik statüsünü ve etkinliğini iyileştirmenin etkili yollarını anlayarak, uluslararası bağları güçlendirmeleri için teşvik edeceklerine işaret eden Ete, "Dünya nüfusunun yüzde 24'ü, yani yaklaşık 2 milyar Müslüman'ın yaşadığı dünya genelinde, Müslümanların haksızlık ve zulüm karşısında hak ve hakkaniyet için ortak hareket edebilme kabiliyetinin ve dayanışmasının artması, ekonomik bağlamda birbirini desteklemesi ve 8 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artması için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Helal ürünlerle ekonomilerimizin kalkınmasını hedefliyoruz"

SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Othman Alkasabi de zirvenin sürdürülebilir ekonomi ve hayat standartlarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Program kapsamında uzmanların görüşlerini paylaşacağını ve önemli network fırsatlarının oluşacağını ifade eden Alkasabi, SMIIC'in, İslam dünyasında kalite ve standartlar konusundaki öncü rolüne dikkati çekti.

Alkasabi, "SMIIC, 48 üyesiyle İslami dünyanın en önemli örgütlerinden biridir. Özellikle kalite ve standartlar, helal konusunda en önemli kurumlardan birisi sayılmaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilir kalınmayı gerçekleştirmek adına ülkelerdeki standartları birleştirmek ve farklı alanlarda yetenekleri en üst noktaya çıkarmak için İslam şeriatını dikkate alarak bütün alanlarda çalışmalarını yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Helal gıda, eczacılık, sertifikasyon ve teftiş gibi alanları kapsayan geniş bir çalışma yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan Alkasabi, SMIIC'in bu alanlardaki faaliyetleriyle İslam dünyasında güvenilir bir kurum olarak öne çıktığını söyledi.

Alkasabi, "İslam ülkeleri arasında işbirliğimizi artırarak, helal ürünlerin kalitesini koruyup bu ürünleri dünya pazarlarında en iyi şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar, ekonomilerimizin daha iyi bir noktaya taşınmasını ve kalkınmamızı sağlayacaktır. Helal ürünlerin sanayi ve ticaret alanında küresel ölçekte daha yaygın hale gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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