Dünyaca ünlü şefler Metro Türkiye sponsorluğunda Türkiye'de buluşacak

Dünyaca ünlü şeflerin bir araya geleceği 6. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, Metro Türkiye ana sponsorluğunda 7 Kasım'da düzenlenecek.

Metro Türkiye'nin açıklamasına göre, şeflerin çalışma atölyeleri ve özel sunumlarıyla sahne alacağı konferans, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sektörün ileri gelenlerini ve gastronomi tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan Gastromasa, bu yıl "Tasarım" temasıyla düzenlenecek. Sanatın lezzetle buluştuğu tema, dünyaca ünlü şeflerin ellerinde sanat eserine, sunumlarında ise ilham verici hikayelere dönüşecek.

Konferansa ABD, İspanya ve Almanya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden ünlü şefler katılacak. Katılımcılar arasında Mugaritz Restaurant, Bachour Bakery, DiverXO, Restaurant La Vie Osnabrück, Disfrutar Restaurant gibi ünlü restoranların ödüllü şeflerinin yanı sıra The Best Chef Awards tarafından Yılın Şefi seçilen Dabiz Munoz da yer alacak.

İnovatif fikirleriyle dünya gastronomisinde ismini duyuran katılımcı 21 başarılı şef, etkinlikte tekniklerini gösterecek; canlı workshoplar ve tadım etkinlikleri gerçekleştirecek.

"Mutfak kültürümüz dünyaca ünlü şeflere tanıtılacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, konferansın katılımcıları Türk mutfağı ile buluşturduğunu, Türk ve yabancı şefleri bir araya getirdiğini kaydetti.

İlk yıllarından bu yana konferansı ana sponsor olarak desteklediklerini aktaran Türüng, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız, Türk mutfağına sahip çıkmak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımızda şeflerle iş birlikleri yapmaya, onları bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri platformlarda bir araya getirmeye önem veriyoruz. Bu nedenle yerli ve yabancı birçok şefi ağırlama ve mutfak kültürümüzü tanıtma fırsatı bulduğumuz Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'na da ilk yıllarından bu yana destek veriyoruz."