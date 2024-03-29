Dünyada 12 Ülke 2030'a Kadar 62 Bin 300 Megavatlık Nükleer Güç Devreye Almayı Planlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyada 12 Ülke 2030'a Kadar 62 Bin 300 Megavatlık Nükleer Güç Devreye Almayı Planlıyor

Dünya genelinde 12 ülke, 2030 yılına kadar toplamda 62 bin 300 megavatlık nükleer güç devreye almayı planlamaktadır. Şu anda dünyada 30'dan fazla ülkede 440 nükleer reaktör bulunmaktadır ve bu reaktörler küresel elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamaktadır. Nükleer enerji, çevre dostu bir teknoloji olarak kabul edilmekte ve diğer enerji kaynaklarına göre daha fazla tercih edilmektedir. Türkiye, inşa halindeki nükleer reaktörlerin kapasite sıralamasında dünyada 3. sırada yer almaktadır.

29.03.2024 11:13
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Dünyada 12 ülke 2030'a kadar 62 bin 300 megavatlık nükleer güç devreye almayı planlanıyor.

AA muhabirinin Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerinden derlediği bilgiye göre, halihazırda dünyada 30'un üzerinde ülkede yaklaşık 440 nükleer reaktör bulunuyor. Söz konusu reaktörler küresel elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor.

İlk ticari nükleer santrallerin faaliyete geçtiği 1950'lerden bu yana ise toplam 214 reaktör devre dışı bırakıldı.

Bu yıl Hindistan, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 reaktörün elektrik şebekesine bağlantısı yapılırken, Mısır, Çin ve Rusya'da 3 reaktörün inşasına başlandı. Yıl başından bu yana ise Rusya'da 1 reaktör kapatıldı.

Nükleer enerji, çevre dostu bir teknoloji olarak kabul edilmesi ve elektrik üretim kapasitesi bakımından diğer enerji kaynaklarını geride bırakması sebebiyle tercih edilmeye devam ediyor.

Toplam 12 ülkede 56 nükleer reaktörün yapımı sürüyor. Bunların arasında, 4 üniteden oluşan Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali de yer alıyor.

Bu yıl Türkiye'nin de bir ünitesinin aralarında bulunduğu toplam 12 reaktörün inşasının tamamlanması planlanırken, gelecek yıl 8, 2026'da ise 10 reaktör devreye alınacak. Dünyada yapımı devam eden nükleer reaktörlerden 11'i 2027'de, 7'si 2028'de ve 3'ü 2029'da elektrik üretimine başlayacak.

Halihazırda inşası devam eden 5 reaktörün ise 2030'da elektrik şebekesine bağlantısı yapılacak.

Dünyada 2024-2030 yılları arasında işletmeye alınacak 56 reaktörün toplam kurulu gücü 62 bin 300 megavat olarak hesaplanıyor.

Türkiye, inşa halindeki reaktör kapasitesi bakımından dünyada 3'üncü

Türkiye, inşa halindeki nükleer reaktörlerin kapasite sıralamasında dünyada 3'üncü olarak yer alıyor. Kapasite büyüklüğüne bakıldığında Çin, 30 bin 943 megavat ile ilk sırada bulunuyor.

Hindistan, yapım aşamasında olan 5 bin 900 megavatlık kapasite ile 2'nci sırada yer alırken, onu 4 bin 800'er megavat ile Türkiye ve Mısır izliyor.

Rusya, toplam 4 bin 10 megavatlık 4 reaktör inşa ediyor. İngiltere, 3 bin 440 megavat ile dünya sıralamasında ilk beşte yer alıyor.

Dünyada inşası devam eden reaktörlerin sayısı ve kapasitesi bakımından öne çıkan 10 ülke şu şekilde:

ÜlkeReaktör sayısıKurulu güç (megavat)
Çin2730.943
Hindistan75.900
Türkiye44.800
Mısır44.800
Rusya44.010
İngiltere23. 440
Güney Kore22. 800
Bangladeş22.400
Fransa11650
Iran11057

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünyada 12 Ülke 2030'a Kadar 62 Bin 300 Megavatlık Nükleer Güç Devreye Almayı Planlıyor - Son Dakika

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