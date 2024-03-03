Dünyanın en büyük yolcu gemisi Kuşadası\'na geldi

Kuşadası'na dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan Panama bayraklı Sun Princess ile çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat geldi. Kente ilk seferini yapması dolayısıyla gemi kaptanı ve şirket yöneticileri ile bir araya gelerek çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Ömer Günel; "Kruvaziyer turizmi için attığımız adımların meyvelerini veriyor olması bizi çok mutlu etti" dedi.
Dünyanın en büyük ve yeni kruvaziyerlerinden 345 metre uzunluğunda ve 175 bin 500 groston ağırlığındaki İtalya bayraklı Sun Princess, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Bu yıl suya indirilen ve Kuşadası'na ilk seferini yapan kruvaziyer ile kente çoğunluğu ABD vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat geldi. Geminin kente ilk seferini gerçekleştirmesi nedeniyle Kuşadası Limanı içerisinde tören düzenlenerek turistler, Kuşadası Belediye Bandosu ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri eşliğinde karşılandı. Sun Princess 2024 yılında Kuşadası'na 3 sefer daha yapacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve beraberlerindeki heyetle gemiye çıktı. Başkan Ömer Günel, gemi şirketinin CEO'su John Padgett ve kaptan Craig Street ile bir araya gelip, çeşitli hediyeler ve teşekkür plaketi takdim etti. Kruvaziyer gemisini dolaşarak, yöneticilerden bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra Kaymakam İbrahim Keklik'le birlikte dümene de geçti.
"Kuşadası'nı çok sevdik"
Kuşadası'nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Padgett; "Sun Princess bizim en yeni ve teknolojik gemilerimizden bir tanesi. Yeni gemimizle Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanı olan Kuşadası'na ilk seferimizi gerçekleştirdik. Bizi çok güzel ve güler yüzlü bir biçimde karşıladığınız için size teşekkür ederim. Kuşadası'nı ve limanı çok beğendik" dedi.
"Bereketli bir sezon olacak"
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Göreve geldiğimiz günden bu yana Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde yeniden devler liginde yer alması için çok çalıştık. Bu amaçla dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinin yöneticileriyle yurt dışına giderek yakın temaslar kurduk. 2019 yılında Akdeniz Limanlar Birliği Medcruise Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptık. Turistik çarşılarımızı da baştan sona yeniledik. Kuşadası Belediyesi olarak kruvaziyer turizmini çok önemsiyoruz. 2024 yılı kruvaziyer turizmi açısından önceki yıllara göre çok daha iyi geçecek. Kruvaziyer turizmi için attığımız adımların meyvelerini veriyor olması bizi çok mutlu etti. Sezonun esnafımıza bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. - AYDIN
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