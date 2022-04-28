Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor - Son Dakika
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Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor

28.04.2022 11:51

Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor Bursa'da ekilen tohumluk mısırlar dünya tüketiminin yarısını karşılıyor Bursa ve ilçelerinde ekilen tohumluk mısır Türkiye'nin ve Dünya ülkelerinin yarısının ihtiyacını karşılıyor.

Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor

Bursa'da ekilen tohumluk mısırlar dünya tüketiminin yarısını karşılıyor

BURSA - Bursa ve ilçelerinde ekilen tohumluk mısır Türkiye'nin ve Dünya ülkelerinin yarısının ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye'nin tamamı ile dünya ülkelerinin tohumluk mısır ihtiyacının yarısı Bursa ve ilçelerinde üretilirken 47 bin dönüm ile en çok mısır Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ekiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "Bursa ilimizde yetişen, tohumluk mısır ekilen alan toplamda 70 bin dönüm civarındadır. Kemalpaşa, Karacabey, İnegöl ve Yenişehir'de ekiliyor. Yenişehir'de ekilen tohumluk mısır miktarı 47 bin dönüm civarlarındadır. Bu demektir ki Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinin tohumluk mısır ihtiyacının üretiminin yaklaşık olarak yarıya yakınını Bursa bölgesinde yetiştiriyoruz. Tabii ki şartlar her yıl aynı olmuyor, maliyetler çok yükseldi. İnşallah piyasa değeri, Adana Borsası ve Tigem Toprak Mahsulleri Ofisimiz alım fiyatlarını yüksek açıklarsa tohumluk mısırın da çarpanları ona göre yapılacağı için bizim para kazanmamız lazım. Bu topraklarda genç çiftçilerimiz de üretim yapıyorlar, bu gençleri küstürmemek için ekilen mahsullerden para kazanmaları lazım" diye konuştu.

Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor
Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor
Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor
Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor - Son Dakika


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