Duyan: Mardin için Teknik Odalarla İş Birliği - Son Dakika
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Duyan: Mardin için Teknik Odalarla İş Birliği

Duyan: Mardin için Teknik Odalarla İş Birliği
29.06.2026 19:00
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MTSO Başkan Adayı Veysi Duyan, teknik odaları karar süreçlerine dahil edeceklerini açıkladı.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan, "TSO'nun yeni döneminde teknik odalarımızla sadece istişare etmeyecek, onları kararlarımızın mutfağına ortak edeceğiz" dedi.

MTSO Başkan Adayı Veysi Duyan, beraberindeki heyetle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin İl Koordinasyon Kurulu'nu (İKK) ziyaret etti. Yeni dönemde teknik meslek odalarıyla iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Duyan, "Mardin, binlerce yıllık mimari mirası ve stratejik coğrafi konumuyla gelişigüzel kararlarla yönetilemeyecek kadar kıymetli bir şehirdir. TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu'na gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette kentimizin kronikleşen sorunlarını, sanayi ve ticaret alanlarımızın altyapı ihtiyaçlarını ve vizyon projelerimizi teknik insanların gözünden masaya yatırdık. Çok net ifade ediyorum: Bilimin, tekniğin, mühendislik ve mimarlık vizyonunun dahil edilmediği hiçbir ekonomik veya kentsel proje kalıcı başarıya ulaşamaz. TSO'nun yeni döneminde teknik odalarımızla sadece istişare etmeyecek, onları kararlarımızın mutfağına ortak edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilir kent ve sanayi entegrasyonu kapsamında organize sanayi bölgelerinin ve ticari alanların genişleme stratejilerinde TMMOB'un çevre, altyapı ve şehircilik raporlarını rehber edineceklerini vurgulayan Duyan, "Tarihi dokuya saygılı büyüme anlayışıyla Mardin'in turizm ve ticaret lokomotifi olan tarihi kimliğinin korunması için mimar ve şehir plancılarının planlama süreçlerine kurumsal olarak dahil edilmesini sağlayacağız. Makro projeler kapsamında ise ekim ayındaki seçimlerin ardından TSO bünyesinde teknik meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak 'Kent ve Sanayi Planlama Komisyonları'nı kuracağız. TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine samimi ev sahiplikleri, vizyoner katkıları ve nitelikli önerileri için teşekkür ediyorum. Biz bu şehri ortak akılla bilimin ışığında ve yerel dinamiklerin gücüyle yönetmeye adayız. Sorumluluk alan her mühendisin, her mimarın fikri bizim yol haritamızdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca organize sanayi bölgelerinin gelişimi, tarihi dokunun korunması, altyapı çalışmaları ve kent planlamasına yönelik ortak çalışma alanları değerlendirildi. Duyan, TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu yönetimine ev sahiplikleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Duyan: Mardin için Teknik Odalarla İş Birliği - Son Dakika

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