Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret - Son Dakika
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Ekonomi

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC\'deki yeni asgari ücret
22.07.2025 13:03
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KKTC'de asgari ücrete yüzde 17,79 oranında zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen kararla net asgari ücret 44.546 TL'ye, brüt ise 51.202 TL'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uzun süredir beklenen ara zam kararı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, üç oturum sonunda yeni asgari ücreti belirledi.

İŞVERENLER KARŞI ÇIKTI AMA...

Toplantılarda işçi ve işveren temsilcileri masaya otururken, işveren kanadı zam oranına itiraz etti. Ancak yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla yüzde 17,79 oranında artış kabul edildi.

ASGARİ ÜCRETTE TARİHİ SEVİYE

Zam kararının ardından KKTC'de net asgari ücret ilk kez 44 bin TL barajını aşarak 44 bin 546 TL oldu. Brüt ücret ise 51 bin 202 TL olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ortaya çıkan tablo:

  • Haftalık ücret: 11.815 TL
  • Günlük ücret: 2.363 TL
  • Saatlik ücret: 295 TL

ÇALIŞAN KESİM DURUMDAN MEMNUN

Asgari ücretteki bu artış, özellikle çalışan kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken; işverenler, artan maliyetler nedeniyle zammın sürdürülebilirliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret

"AMACIMIZ İŞÇİMİZİN RAHAT YAŞAM SÜRMESİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2026 yılına yönelik zam stratejileri hakkında ilk açıklamalarını yaptı. Bakan, yeni dönemde hem çalışanların alım gücünü korumayı hem de işverenlerin mali yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Yıllardır gündeme gelen ancak çözüm üretilemeyen birçok konuya artık net çözümler getirmek istediklerini vurgulayan Gardiyanoğlu, "Amacımız işçilerimizin daha rahat bir yaşam sürebilmesi, işverenlerimizin ise maliyet açısından sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasıdır" dedi. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların, hem istihdamı hem de ücret dengesini korumaya yönelik olacağı ifade edildi.

2026'DA ZAM ORANI SINIRLANABİLİR

Bakan Gardiyanoğlu, bir sonraki asgari ücret zammının Ocak 2026'da yapılacağını açıklarken, yürütülecek politikalarla artış oranının daha düşük seviyelerde tutulmasının planlandığını söyledi. Hatırlanacağı üzere, 2025 yılı başında asgari ücrete yüzde 7,5 zam yapılmış ve net ücret 37 bin 818 TL'ye yükselmişti.

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Kıbrıs, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Aykut Kalkan:
    hala savunun ampulu 103 20 Yanıtla
  • Engin AKSU:
    Yani darısı başımıza. Helal olsun yavru vatana. Biz 22bin le sürünüyoruz. 97 4 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bu AKP hükümeti durmadan cebe indiriyor halkını asla düşünmezler 81 16 Yanıtla
    Hüseyin Aydoğdu:
    Zurnayi bırakip sakso fon calmayi denemeye baslamisin 5 20
  • 532547:
    nasıl yani sizde enflasyon çıkmıyormu şimdi siz battınız yavru vatan 40 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    simdi herseye zam gekir ayni anda zam yapmayida yasaklayacaksin bakin milletin alim gici nasil artiyor tuketim artinxa uretim nasil artiyor herkes nasil mutlu oluyor surunden kazanma yani carklarin donmesi yani 19 4 Yanıtla
    Deniz Yıldız:
    Kafaya bak orası özerk yönetim O senin dediğin Türkiye için geçerli 0 0
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