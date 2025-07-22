Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC\'deki yeni asgari ücret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uzun süredir beklenen ara zam kararı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, üç oturum sonunda yeni asgari ücreti belirledi.

İŞVERENLER KARŞI ÇIKTI AMA...

Toplantılarda işçi ve işveren temsilcileri masaya otururken, işveren kanadı zam oranına itiraz etti. Ancak yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla yüzde 17,79 oranında artış kabul edildi.

ASGARİ ÜCRETTE TARİHİ SEVİYE

Zam kararının ardından KKTC'de net asgari ücret ilk kez 44 bin TL barajını aşarak 44 bin 546 TL oldu. Brüt ücret ise 51 bin 202 TL olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ortaya çıkan tablo:

Haftalık ücret: 11.815 TL

Günlük ücret: 2.363 TL

Saatlik ücret: 295 TL

ÇALIŞAN KESİM DURUMDAN MEMNUN

Asgari ücretteki bu artış, özellikle çalışan kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken; işverenler, artan maliyetler nedeniyle zammın sürdürülebilirliği konusunda endişelerini dile getirdi.

"AMACIMIZ İŞÇİMİZİN RAHAT YAŞAM SÜRMESİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2026 yılına yönelik zam stratejileri hakkında ilk açıklamalarını yaptı. Bakan, yeni dönemde hem çalışanların alım gücünü korumayı hem de işverenlerin mali yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Yıllardır gündeme gelen ancak çözüm üretilemeyen birçok konuya artık net çözümler getirmek istediklerini vurgulayan Gardiyanoğlu, "Amacımız işçilerimizin daha rahat bir yaşam sürebilmesi, işverenlerimizin ise maliyet açısından sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasıdır" dedi. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların, hem istihdamı hem de ücret dengesini korumaya yönelik olacağı ifade edildi.

2026'DA ZAM ORANI SINIRLANABİLİR

Bakan Gardiyanoğlu, bir sonraki asgari ücret zammının Ocak 2026'da yapılacağını açıklarken, yürütülecek politikalarla artış oranının daha düşük seviyelerde tutulmasının planlandığını söyledi. Hatırlanacağı üzere, 2025 yılı başında asgari ücrete yüzde 7,5 zam yapılmış ve net ücret 37 bin 818 TL'ye yükselmişti.