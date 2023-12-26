Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak

Milyonların meraklı beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yarın gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici "Duyum aldık" deyip rakam verdi.

16-17 BİN TL ARASINI İŞARET ETTİ

Destici, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bana göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım. Şöyle bir sürpriz çıkabilir. Defaaten de dile getirdim. Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüzde 40-50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere zam yapmak, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir. TCMB'nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40. Yurt dışında da yüzde 50-53. Diyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak. Sürpriz beklentim tek zam yapılacaksa 2024 enflasyon farkının da hesaba katılmasıyla asgari ücrete 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da komisyondan çıkabilir." dedi.

"7500 TL ALAN EMEKLİLERE YÜZDE 100 ZAM YAPILMALI"

Emekli zammıyla ilgili de konuşan Destici, kök ücret sorununa dikkat çekti. Kök ücreti düşük olan emeklilerin temmuz ayındaki yüzde 25'lik zamdan faydalanamadığını belirten Destici, "Kök maaşa zam yapılınca düşük alan 7500 TL'de kaldı. Mecliste olsaydım kesinlikle 7500 TL'nin altında maaş alan emeklinin kalmasına asla müsaade etmezdim. Emeklilere kademeli zam yapılması lazım. Emeklilerimizle ilgili sadece enflasyon farkı değil, enflasyonun üzerinde ciddi bir iyileştirme yapılmalı. 7500 TL alan emeklilere mümkünse yüzde 100 zam yapılması lazım." dedi.

"BEKLENDİĞİ GİBİ BİR ARTIŞ OLMAZSA SEÇİMLERE YANSIR"

Destici sözlerine şöyle devam etti: "Kademeli olarak diğer emeklilere de yapılması lazım. Vatandaşlar gelip, 'Emekli olduğumda asgari ücretin 3 katı maaş alıyordum, şimdi 1.5 katına düştü' diyor. Kademeli olarak yapılması lazım. Eğer ocak ayında beklendiği gibi bir artış olmazsa seçimlere de yansıyacaktır. Emekliye artı bir refah payı verilecek. Memurlara bu sene seyyanen fark yok. Bu defa emekliye verilecek. Düşük maaş alan 7.500-10.000 TL arasında maaş alan emeklilerin biraz daha fazla gözetileceği duyumlarımız var"