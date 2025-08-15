Düzce'de Fındık Hasat Şenliği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Düzce'de Fındık Hasat Şenliği Başladı

Düzce\'de Fındık Hasat Şenliği Başladı
15.08.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de normal dönem fındık hasadı, şenlikle başladı. Rekolte 50 bin ton bekleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı saha incelemelerinin ardından belirlenen normal dönem fındık hasadı 'Fındık Hasat Şenliği' ile başladı. Şenliğe katılan Vali Selçuk Aslan önce horon oynadı sonra hasat yaptı. Aslan, 50 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini söyledi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan arazi çalışmaları sonucunda, 2025 yılı fındık hasat tarihleri sahil kesimde 9 Ağustos 2025, orta kesimde 15 Ağustos 2025 ve yüksek kesimde 23 Ağustos 2025 olarak belirlendi. Düzce'de bazı vatandaşlar fındık hasadını erkenden yaparken, normal hasat dönemi Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fındık Hasat Şenliği ile başladı.

Rekolte düşük

Vali Selçuk Aslan, fındık ürününde bu yıl rekolte düşüklüğü yaşandığına ve fındık ürününün önemine değinerek "Ağustos ayı geldiğinde Düzce kent merkezinde hemşehrilerimizin bir çoğu fındık tarlalarına doğru yol alıyor. Vilayetimizin tarım alanlarının yüzde 85'ini fındık oluşturuyor. Tarımsal gelirlerimizin yüzde 90'ını fındık oluşturmakta. Fındık ülkemiz ve dünya açısından önemli bir ürün. Dünya fındık piyasasında fındık ürününün yüzde 70'i, Türkiye topraklarında yetişiyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'inini ihracata yönlendiriyoruz. Endüstriyel ürünler içinde en stratejik ürünler içinde olduğunun farkındayız. Geçen yıl yüzde 95'i aşan bir fındık üretimi söz konusuydu. Ancak bu yıl tarımın genelinde bazı sıkıntılarımız var. Nisan ayı başında afet noktasında meydana gelen zirai don olayı, hükümetimizin gündeminde ve meclis tarafından araştırılıyor. Mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek açısından hükümetten umutluyuz. Çalışmaların sonunda Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanlığı'mız tarafından bunlar ilan edilecektir. Bu sene tüm olumsuzlukların üzerine zirai don ve akabinde kuralık hasadımızı ve randımanı etkilediğini ön görüyoruz. Yapılan tahminlere göre Düzce'de 50-60 bin ton fındık rekoltesi oluşacak. Umudumuz daha iyi olması yönünde. Var yıl derler, yok yıl derler. İnşallah gelecek sene bizim yüzümüzü güldürecek bir sene olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Selçuk Aslan, Karadeniz yöresi halk oyunu olan horon oyununu oynadı. Ardından ise fındık bahçesine girerek dualarla açılan fındık hasat sezonunda hasat yaparak dönemin ürünlerini topladı.

Orta kesim olarak anılan Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde düzenlenen fındık hasat şölenine Vali Selçuk Aslan, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, daire amirleri, ziraat odaları başkanları ve köy sakinleri katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Selçuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de Fındık Hasat Şenliği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı
Bahçeli’den AK Parti’ye anlamlı hediye Yine sayılarla mesaj verdi Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı hediye! Yine sayılarla mesaj verdi
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:52
Galatasaray’da beklenen ayrılık
Galatasaray'da beklenen ayrılık
14:49
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
14:25
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 10:58:18. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Fındık Hasat Şenliği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.