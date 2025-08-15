Düzce\'de Fındık Hasat Şenliği Başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı saha incelemelerinin ardından belirlenen normal dönem fındık hasadı 'Fındık Hasat Şenliği' ile başladı. Şenliğe katılan Vali Selçuk Aslan önce horon oynadı sonra hasat yaptı. Aslan, 50 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini söyledi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan arazi çalışmaları sonucunda, 2025 yılı fındık hasat tarihleri sahil kesimde 9 Ağustos 2025, orta kesimde 15 Ağustos 2025 ve yüksek kesimde 23 Ağustos 2025 olarak belirlendi. Düzce'de bazı vatandaşlar fındık hasadını erkenden yaparken, normal hasat dönemi Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fındık Hasat Şenliği ile başladı.

Rekolte düşük

Vali Selçuk Aslan, fındık ürününde bu yıl rekolte düşüklüğü yaşandığına ve fındık ürününün önemine değinerek "Ağustos ayı geldiğinde Düzce kent merkezinde hemşehrilerimizin bir çoğu fındık tarlalarına doğru yol alıyor. Vilayetimizin tarım alanlarının yüzde 85'ini fındık oluşturuyor. Tarımsal gelirlerimizin yüzde 90'ını fındık oluşturmakta. Fındık ülkemiz ve dünya açısından önemli bir ürün. Dünya fındık piyasasında fındık ürününün yüzde 70'i, Türkiye topraklarında yetişiyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'inini ihracata yönlendiriyoruz. Endüstriyel ürünler içinde en stratejik ürünler içinde olduğunun farkındayız. Geçen yıl yüzde 95'i aşan bir fındık üretimi söz konusuydu. Ancak bu yıl tarımın genelinde bazı sıkıntılarımız var. Nisan ayı başında afet noktasında meydana gelen zirai don olayı, hükümetimizin gündeminde ve meclis tarafından araştırılıyor. Mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek açısından hükümetten umutluyuz. Çalışmaların sonunda Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanlığı'mız tarafından bunlar ilan edilecektir. Bu sene tüm olumsuzlukların üzerine zirai don ve akabinde kuralık hasadımızı ve randımanı etkilediğini ön görüyoruz. Yapılan tahminlere göre Düzce'de 50-60 bin ton fındık rekoltesi oluşacak. Umudumuz daha iyi olması yönünde. Var yıl derler, yok yıl derler. İnşallah gelecek sene bizim yüzümüzü güldürecek bir sene olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Selçuk Aslan, Karadeniz yöresi halk oyunu olan horon oyununu oynadı. Ardından ise fındık bahçesine girerek dualarla açılan fındık hasat sezonunda hasat yaparak dönemin ürünlerini topladı.

Orta kesim olarak anılan Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde düzenlenen fındık hasat şölenine Vali Selçuk Aslan, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, daire amirleri, ziraat odaları başkanları ve köy sakinleri katıldı. - DÜZCE