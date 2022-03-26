Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor - Son Dakika
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Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor

26.03.2022 00:57
Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşların ucuza ekmek alabilmesi için halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşların ucuza ekmek alabilmesi için halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor. Çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Ucuz ekmek satışları, belirlediğimiz 10 noktadan olacak" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla kent genelinde halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor. Satış noktalarına ilişkin yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Özlü, "Kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza ucuz ekmek satmak için meclisimizde, halk ekmek satış noktalarının kurulması kararını aldık. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Ucuz ekmek satışları, belirlediğimiz 10 noktadan olacak" dedi.

Satılacak ekmeklerin anlaşmalı fırınlarda üretileceğini söyleyen Özlü, "İnsanların yürüyerek kolayca ulaşabileceği ve otobüs duraklarına yakın yerlere halk ekmek satış noktalarının koyulmasının vatandaşları yormayacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla satış noktalarının yerlerini belirledik. Düzce Belediyesi halk ekmek satış noktalarında ekmekleri maliyetine satışa sunacağız. Ekmeği de Düzce'deki anlaşacağımız fırınlara ürettireceğiz. Böylelikle hem vatandaşımızı hem de fırıncılarımızı mağdur etmemiş olacağız. Düzce Belediyesi halk ekmek hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Unutamayacakları bir gün geçirdiler Unutamayacakları bir gün geçirdiler

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor - Son Dakika


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