Düzce'de kayıtlı araç sayısı 121 bini geçti - Son Dakika
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Düzce'de kayıtlı araç sayısı 121 bini geçti

03.03.2022 11:16
Düzce'de kayıtlı araç sayısı 121 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 121 bin 126 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 121 bin 126 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla 121 bin 126'ya ulaştı.

Araç türlerine göre ise rakamlar şu şekilde; 60 bin 698 otomobil, 2 bin 640 Minibüs, bin 506 Otobüs, 18 bin 739 Kamyonet, 4 bin 861 Kamyon, 19 bin 186 Motosiklet, 13 bin 84 Traktör, 412 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Düzce, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce'de kayıtlı araç sayısı 121 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de kayıtlı araç sayısı 121 bini geçti - Son Dakika
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