Düzce\'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk iki ayında 2 bin 642 ton orman ürünü ihraç edildi.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'de ocak ve şubat ayında toplam 2 bin 642 orman ürünün ihracatı yapıldı. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Milli Emlak'tan bedeli karşılığında alarak Düzce Belediyesine kazandırdı. Kazandırılan bu alanda mega bir proje hayata geçirilerek Mobilya Kent kurulacak.

Başkan Özlü "Biliyorsunuz Düzce orman bölgesi olan bir kent. Orman sanayisinde çok ileri seviyeye ulaşmış bir şehir. Sakarya'dan Kastamonu'ya kadar uzanan bir bölgede ormanlarımız var. Düzce'de ahşap kültürü var. Dolayısıyla burayı ahşap ürünleri sanayisi ile özellikle bunun son evresi olan mobilya ile öne çıkarmayı, öncü hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat gücünü de arttırmış olacak. - DÜZCE