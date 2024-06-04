Düzce'de tek ağaç fındık sistemi hayata geçecek - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de tek ağaç fındık sistemi hayata geçecek

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Merkezde fındık verimini artırmak ve fındık zararlılarına karşı biyolojik mücadele araştırmaları yapmak amacıyla çalışmalar yapılacak. Ayrıca tek ağaç fındık sisteminin yaygınlaşması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

04.06.2024 11:21
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Düzce'de tek ağaç fındık sistemi hayata geçecek

DÜZCE - Akçakoca'da Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, merkezde hem verimin artırılmasına yönelik çalışacaklarını hem de fındık zararlılarına karşı laboratuvar ortamında biyolojik mücadele araştırmaları yapacaklarını ifade ederek, tek ağaç fındık sisteminin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştireceklerini belirtti.

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM), Akçakoca'da restore edilen eski köy okulunda eğitim ve katma değerli ürün geliştirme çalışmalarını yürütecek. Uzun yıllar Arabacı Köyü İlkokulu olarak hizmet verdikten sonra yöresel ürün üretim merkezine dönüştürülen, 2022'de ise Düzce Üniversitesine tahsis edilen bina, 2 yıl süren restorasyonun ardından DÜFAM'ın çalışmalarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Vali Selçuk Aslan, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Düzce'nin stratejik ürünlerinin başında yer alan fındığı katma değeri yüksek mamul haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Üniversitenin bu konuda bayraktarlık görevi üstlendiğini dile getiren Aslan, "Üniversitemizin merkezi inşallah, 'hem üretici hem de tüccar adına fındığı nasıl daha katma değerli ürün haline getiririz' konusunda bölge ekonomisi açısından ufuk açıcı araştırmalar yapacak" dedi.

Aslan, 6 laboratuvarı bulunan merkezde çiftçilerin eğitimi için de 2 amfinin yer aldığını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir de DÜFAM'da çiftçilere güncel bilgiler aktarılacağını ifade ederek, "Burada hem çiftçileri eğiteceğiz hem de ürünleri geliştireceğiz. Katma değerli ürünlerle bölge ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç ise Akçakoca'nın yıllık ortalama 35 bin ton üretim kapasitesiyle ilin fındık üretiminin yarısını karşıladığına dikkati çekerek, merkezde hem verimin artırılmasına yönelik çalışacaklarını hem de fındık zararlılarına karşı laboratuvar ortamında biyolojik mücadele araştırmaları yapacaklarını kaydetti. Kulaç, tek ağaç fındık sisteminin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde merkezin açılışı yapıldı, daha sonra protokol üyeleri fındık fidanı dikti, DÜFAM'ı gezdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de tek ağaç fındık sistemi hayata geçecek - Son Dakika

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