Düzce\'den 2026\'da 787,8 Ton Mama İhracatı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2026 yılının ilk yanışında toplamda 787,8 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Düzce'de ilk kez geçen yıl ihracatına başlanılan kedi-köpek maması ihracatı 2026 yılında da artarak devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına ocak ayında 137 ton, şubat ayında ise 205 ton, mart ayında 189,9 ton, nisan ayında 115,2 ve haziran ayında da 140,7 ton olmak üzere toplam 787,8 ton kedi köpek maması ihracatı gerçekleşti.

2025 yılında ise toplam bin 574 ton 395 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi. - DÜZCE