Düzce\'nin İhracat Başarısı: 2024\'te 2,1 Milyar Dolar!

Ekonomi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün, Türkiye'nin kalkınmasına en büyük desteğin yerelden genele uzanan yatırım ataklarından geldiğini her fırsatta dile getirmesi, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in ortak araştırmasıyla tescillendi. 2024 yılı ihracat verilerine ilişkin hazırlanan rapora göre, Düzce'nin ihracat hacmi 2023 yılına kıyasla yüzde 6,3 oranında artarak 2024 yılında 2 milyar 111 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu sonuçla Düzce, Türkiye sıralamasında 20. sıraya yerleşti.

Başkan Faruk Özlü'nün sürekli olarak vurguladığı yatırım ve katma değerli ara ve nihai ürün geliştirme konularının önemi, Türkiye'nin ihracat rakamlarının açıklanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in ortak çalışmasıyla hazırlanan '2024 Yılı Türkiye Mal İhracatı Raporu' firmaların faaliyet gösterdiği illeri de baz alarak yayınlandı. Rapora göre, Düzce 2023 yılında 1 milyar 985 milyon dolar olan ihracat hacmini yüzde 6,83 oranında artırarak 2 milyar 111 milyon dolara çıkardı. Bu verilere göre, Düzce Türkiye genelinde 20. sıraya yerleşerek üretim atağı ve kapasitesindeki kararlı ilerleyişini kanıtlamış oldu.

Küresel gelişime ayak uydurma konusunda, kalkınmanın yerelden başlayarak ulusala taşınmasının önemini her toplantıda vurgulayan Faruk Özlü, Düzce'de üretimin her alanda desteklenmeye devam edeceğini belirterek, katma değeri yüksek ürünlerle elde edilen başarının katlanarak devam edeceğine inandığını ifade etti. Sosyal medya hesaplarından raporu paylaşarak Düzceli üreticileri tebrik eden Başkan Özlü, "Teşekkürler Düzce. 2024 yılında 2 milyar 111 milyon dolar ihracat ile Türkiye'de 20. olduk. Düzce üretmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in raporuna göre Düzce'nin ihracatı 2024 yılında %6,83 artış göstererek 2 milyar 111 milyon dolara ulaştı. Üretmeye ve ihracata devam. Tebrikler Düzce" dedi. - DÜZCE