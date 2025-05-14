EBRD'den Deprem Bölgesine 195 Milyon Avro Franşman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), deprem bölgesinin yeniden yapılanmasını destekleme programı kapsamında Adıyaman ve Hatay'daki iki kritik altyapı projesine 195 milyon avro finansman sağlayacağını duyurdu.

EBRD'nin Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan açıklamaya göre Banka, Türkiye'de depremden etkilenen Adıyaman'da atık su ve yağmur suyu şebekeleri ve tesislerinin inşası için 95 milyon avro finansman kullandıracak.

Banka, Hatay'da Arsuz kanalizasyon şebekesi ve Üçgüllük atık su arıtma tesisinin inşası için 100 milyon avro finansman sağlayacak.

Söz konusu kredi, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla, Adıyaman Belediyesi ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi için sağlanacak.

Deprem bölgesinde uluslararası finans kuruluşları tarafından sağlanan tüm kritik belediye altyapı finansmanının kullandırılmasından sorumlu yetkili kuruluş olan İller Bankası, Adıyaman Belediyesi için uygulama kurumu olarak hareket edecek ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi için denetim ve gözetim hizmetlerini yürütecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, EBRD'nin deprem bölgesini desteklemek üzere halihazırda 1,3 milyar avro sağladığını belirterek, "Bu şehirlerde su ve atık su sistemlerine yatırım yapmak, büyük acılar yaşamış toplumların onurunu, sağlığını ve günlük yaşamını yeniden tesis etme yolunda atılmış hayati bir adım. Bu projeler altyapıdan daha fazlası ve ayrıca EBRD'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye dayalı olarak bölgenin toparlanmasına ve gelecekteki refahına yönelik kalıcı taahhüdünün bir işareti." ifadesini kullandı.

EBRD, depremin ardından bölgede yeniden toparlanma çabalarını desteklemek amacıyla 1,5 milyar avroluk yatırım paketi açıklamıştı.