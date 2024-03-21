EBRD, Filistin Bankasına 30 milyon dolar finansman sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

EBRD, Filistin Bankasına 30 milyon dolar finansman sağlayacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Filistin Bankası'na 30 milyon dolar finansman sağlayarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini amaçlıyor. Filistin'in yerel ekonomisi, Ekim 2023'te başlayan gerginlik nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. EBRD'nin sağlayacağı finansman, işletmelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak ve özel sektörün dayanıklılığını artırmak için kullanılacak.

21.03.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Batı Şeria ve Gazze'nin en büyük bankası olan Filistin Bankasına (Bank of Palestine) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemesi için 30 milyon dolar finansman sağlayacak.

EBRD'den yapılan açıklamada, Filistin'in yerel ekonomisinin yüzde 98'ini temsil eden mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin "Ekim 2023'te başlayan gerginliğin ardından" birçok zorluklarla karşılaştığı belirtildi.

Son tahminlere göre 2023 sonunda yerel ekonominin iş kayıpları ve artan güvenlik sorunları nedeniyle yüzde 6,4 daraldığı ifade edilen açıklamada, EBRD'nin Filistin Bankası'na sağlayacağı 30 milyon dolar finansmanın işletmelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ve özel sektörün dayanıklılığının artırılmasına katkı sunmak için kullanılacağı bilgisi verildi.

EBRD Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdürü Francis Malige, Filistin Bankası ile bu kredi anlaşmasını imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "EBRD hem iyi hem de kötü zamanların bankasıdır. Filistin Bankasının dayanıklılığından büyük gurur duyuyoruz ve bu krediyle daha fazla Filistinli KOBİ'nin bu zor zamanları atlatmak için ihtiyaç duydukları finansmanı alacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin Bankası Grubu Başkanı Hashim Shawa da şu değerlendirmede bulundu:

"EBRD ile bu kredi anlaşmasının imzalanmasını, özellikle bu benzeri görülmemiş zamanlarda MSME işlerini sürdürme ve büyütme konusundaki ortak vizyonumuzun bir başka kanıtı olarak görüyoruz. Bu kredi, reel ekonomiyi destekleme ve mevcut zorlu siyasi ve ekonomik ortamın üstesinden gelmeye yardımcı olma rolümüzü sürdürmemize olanak sağlayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EBRD, Filistin Bankasına 30 milyon dolar finansman sağlayacak - Son Dakika

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