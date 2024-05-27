ECB Başekonomisti Philip Lane: Faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamalar kaldırılabilir - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Başekonomisti Philip Lane: Faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamalar kaldırılabilir

ECB Başekonomisti Philip Lane: Faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamalar kaldırılabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti. Lane, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji fiyatları şokundan dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha fazla etkilendiğini belirtti. ECB Yönetim Kurulu'nun enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini sağlamak için faiz oranlarını bu yıl kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini vurguladı.

27.05.2024 14:12
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti.

Financial Times'a açıklamalarda bulunan Lane, Avrupa'nın Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı enerji fiyatları şokundan dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha fazla etkilendiğini belirtti.

Buna rağmen Bankanın uyguladığı para politikasıyla Avro Bölgesi'nde enflasyonu frenlemeyi başardığını ifade eden Lane, ECB Yönetim Kurulu'nun enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini sağlamak için faiz oranlarını bu yıl kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini vurguladı.

Philip Lane, maliyet baskılarının hala önemli olduğunu söyledi. "Merkez bankacılarının amacı mümkün olduğunca sıkıcı olmaktır." diyen Lane, ECB'nin beklenmedik bir hamleyle piyasaları şaşırtacağı yönündeki endişeleri reddetti.

Lane, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine sürdürülebilir şekilde kavuşuyor olduğunu anlatarak, Bankanın gelecek ay faizler konusunda "büyük bir sürpriz olmazsa" kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ifade etti.

Faiz oranlarının enflasyonu düşürmeye katkıda bulunmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Lane, bu nedenle verilerin dikkatle değerlendirileceğini ve ardından "kısıtlayıcı aralık içinde aşağı doğru hareket etmenin orantılı ve güvenli olup olmadığına" karar verileceğini kaydetti.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde enflasyon 2022 yazında keskin bir şekilde yükseldiğinde, ECB faiz oranlarını artıran son büyük merkez bankalarından biri oldu.

Yatırımcılar, ECB'nin 6 Haziran'daki Yönetim Konseyi toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini bekliyor.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başekonomisti Philip Lane: Faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamalar kaldırılabilir - Son Dakika

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