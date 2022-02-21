Üye Girişi
Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı - Son Dakika

Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı

21.02.2022 11:01

Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı27 Şubat tarihleri arasında kutlanan 'Vergi Haftası' Edirne'de düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı

EDİRNE Vergi bilincinin artırılması amacıyla 21-27 Şubat tarihleri arasında kutlanan 'Vergi Haftası' Edirne'de düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Bu yıl "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla kutlanan 33'ncü Vergi Haftası kapsamında Edirne'de etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi.

33.Vergi Haftası'nı etkinlikle kutladıklarını söyleyen Edirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, "Toplumun tüm kesimlerini vergi bilincini aşılamak için yaptığımız bu 33.vergi etkinliğimizin tüm mükellef hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel günlerde yine bir arada olacağız" dedi.

Verginin, toplumun kalkınmasındaki ve ekonomi büyümesindeki rolünün toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının kamuoyuna kazandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak kutlanan " Vergi Haftası'nın 33.'sü bu yıl da21 Şubat-27 Şubat 2022 tarihleri arasında kutlanıyor.

Düzenlenen törene Edirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Vergi Dairesi çalışanları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler katıldı.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören çelenk sunumunun ardından sona erdi.

Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan ve beraberindeki heyet buradaki programın ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı
Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı
Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı
Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı
Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı

YORUMLAR
500
Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi gözaltına alındı Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi gözaltına alındı

Mustafa Kemal Atatürk, Vergi Haftası, Edirne, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:34 Cinnet geçiren polis memuru boşandığı eşini öldürmüştü! Yoldan geçen 17 yaşındaki kızı da yaraladı
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşındı! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:06:09. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement