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Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu ve yılbaşı öncesi fiyat etiketi denetimleri arttırıldı - Son Dakika
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Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu ve yılbaşı öncesi fiyat etiketi denetimleri arttırıldı

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgar turist yoğunluğu ve yaklaşan yılbaşı öncesi fiyat etiketi denetimlerini arttırdı. Edirne'de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde yapılan denetimlerde, fiyat etiketi, ürün güvenliği, hijyen ve vergi mevzuatı gibi konular incelendi. Son 4 günde yapılan denetimlerde 560 ürün incelendi ve 230 aykırılığa rastlandı. Denetimlerin yılbaşında da devam edeceği belirtildi.

Edirne\'de Bulgar turist yoğunluğu ve yılbaşı öncesi fiyat etiketi denetimleri arttırıldı
29.12.2023 - 14:17,
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Edirne'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan Bulgar turist yoğunluğu ve yaklaşan yılbaşı öncesi fiyat etiketi denetimlerini arttırdı.

Edirne'de Müdürlüğü ekipleri ve diğer ilgili kurumların katılımıyla yılbaşına kısa bir süre kala kentte çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirildi.Yeni yıl öncesi bir çok kurum kendi mevzuatları çerçevesinde denetim yaptı.

Edirne'de Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Edirne Gelir İdaresi Başkanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Ürün Güvenliği Müdürlüğü, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle Bulgar turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. Temizlik ve gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

Bostan Pazarı ve civarı, Uzunkaldırım Caddesi ile muhtelif cadde ve sokaklarda satışa sunulan temel gıda, temizlik ürünleri ve çeşitli ihtiyaç maddeleri ile malların denetimleri yapıldı.

Tüm kurumların kendi mevzuatları kapsamında yapmış olduğu denetimlerde; fiyat etiketi, ürün güvenliği, hijyen, vergi mevzuat bakımından belge düzeni ile gıda üretim izni hususları incelendi. Aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem yapıldı.

Edirne'de son 4 günde, 98 işyerinde yapılan denetimde, 560 ürün incelendi ve inceleme sonucu 230 aykırılığa rastlandı. Aykırılıklarla ilgili idari işlemin yapıldı.

Yılbaşında da şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Denetimlerden memnun olduklarını söyleyen İşletme sorumlusu İnan Günay, denetimleri iyi bulduklarını ve bunun sürekli yapılmasını temenni ettiklerini aktardı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu ve yılbaşı öncesi fiyat etiketi denetimleri arttırıldı - Son Dakika


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