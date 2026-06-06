Edirne'de İşçiler Maaş İçin Direnişte - Son Dakika
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Edirne'de İşçiler Maaş İçin Direnişte

06.06.2026 19:06
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Özşen Madencilik işçileri, maaş ödemelerini talep etmek için 17 gündür eylem yapıyor.

Edirne'de faaliyet gösteren Kiremitçiler Grup bünyesindeki Özşen Madencilik işçileri, yaklaşık 17 gündür sürdürdükleri eylemde kararlılık mesajı vererek, maaşlarının ödemesini istedi.

İşçiler adına açıklama yapan Ahmet Akbaş, maaşlarını alamayan işçilerin yaşadığı mağduriyetin giderek büyüdüğünü belirterek, pazartesi gününden itibaren sendika ile birlikte yeni eylem sürecinin başlatılacağını açıkladı.

"150 işçi işten çıkarıldı"

Eylemin 17 gündür devam ettiğini ifade eden Akbaş, bu süreçte yaklaşık 150 işçinin işten çıkarıldığını söyledi. İşçilerin seslerini duyurabilmek için Uzunköprü, Keşan, Edirne ve Tekirdağ'da çeşitli yürüyüşler gerçekleştirdiklerini belirten Akbaş, bölge halkına yaşadıkları mağduriyeti anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Maaşlar ödenmedi"

Konkordato sürecindeki şirkette çalışan işçilerin Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait İŞKUR ödemelerini alamadıklarını öne süren Akbaş, Nisan ayı maaşlarının da yatırılmadığını söyledi. İşçilerin en temel talebinin maaşlarının ödenmesi olduğunu vurgulayan Akbaş, "Bir maaş yatırılırsa üretimde sorumluluk alırız" taleplerinin arkasında olduklarını ifade etti.

"İşçiler geçim sıkıntısıyla karşı karşıya"

Akbaş, çok sayıda işçinin kira, kredi ve icra ödemeleri bulunduğunu belirterek, uzun süre maaşsız kalmanın çalışanları ve ailelerini zor durumda bıraktığını söyledi. Emekli işçilerin kredi taksitlerini ödeyemediğini, birçok çalışanın çocuklarına ve ailesine karşı mahcubiyet yaşadığını dile getirdi.

"Pazartesiden sonra yeni adımlar atacağız"

Sendika yönetimi ve hukukçuların işveren temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Akbaş, işten çıkarılan işçilerin geri alınmasına yönelik yaklaşımı olumlu bulduklarını ancak maaş ödemesi yapılmadığı sürece sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Pazartesi gününe kadar bekleyeceklerini ifade eden Akbaş, bu tarihten sonra yeni eylem kararlarının hayata geçirileceğini söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Akbaş, Madencilik, 3. Sayfa, Sendika, Ekonomi, Edirne, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de İşçiler Maaş İçin Direnişte - Son Dakika

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