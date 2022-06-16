Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı - Son Dakika
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Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı

16.06.2022 21:21

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı Edirne'nin mor tarlaları ziyaretçilerini bekliyor Edirne'de tarlalar mora boyandı, vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi Edirne Valiliği'nin himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen ve turizmin mor dopingi "Lavanta Tarla...

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı

Edirne'nin mor tarlaları ziyaretçilerini bekliyor

Edirne'de tarlalar mora boyandı, vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi

EDİRNE - Edirne Valiliği'nin himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen ve turizmin mor dopingi "Lavanta Tarla Günleri" başladı.

Edirne'de tarlaları mor renge boyayan ve ekonomik anlamda turizme katkı sağlayan lavantalar çiçek açtı. Güzel kokusu ve göz alıcı rengi ile tarlaları mor renge boyayan lavantalar, turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Lavantaların çiçek açmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş mor tarlaların yolunu tutmaya başladı.

Edirne'de 5. Lavanta Tarla Günleri sembolik olarak gerçekleştirilen lavanta hasadıyla başladı. Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri, enstitü bahçesinde düzenlenen etkinlikle başladı.

Lavanta bahçelerinin artık fotoğrafçılık sanatının bir enstrümanı haline gelmiş durumda olduğunu belirten Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "İnşallah biz de turizm açısından önemli bir kent olduğumuz için turizmin bir parçası haline getirmemiz gerektiğini özellikle Karaağaç'taki yeni oluşturulan bahçenin bu noktada çok ilgi çekeceğini, çok ziyaretçi çekeceğini, özellikle sosyal medyada oradan çekilmiş fotoğrafların ülkenin dört bir yanına yayılacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun iklim ve bitki çeşitliliği sayesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde önde gelen ülkelerden biri olduğunu dile getiren Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Farklı tıbbı bitkilerin adaptasyon çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Lavantanın kullanım alanının yaygınlaştığını ve hasat sonrası elde edilen uçucu yağ, kozmetik, parfüm ve eczacılık alanlarında kullanıldığını söyleyen Tülek,hasat öncesinde ise çok kıymetli balı elde edildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından lavanta bahçesinde katılımcılar sembolik hasat gerçekleştirdi. Buradan hasat edilen lavantalar buhar distilasyon ünitesine taşındı, lavanta yağı çıkarma işlemi yapıldı.

Lavanta şerbeti ikramı yapılan etkinlikte ziyaretçiler, mor tarlalarda oluşturulan alanlarda fotoğraf çektirdi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Gülcan Yaman,"Arkadaşlarla çay kahve içmeye giderken insanları görünce biz de mor tarlalara girdik. Çocuk gibiyiz fotoğraf çektiriyoruz heyecanlıyız. Gelinler damatlar var. güzel bir gün oldu. Lavanta yağı özellikle kullanılıyor. Koku olarak da çok güzel" dedi.

"Çocuklar gibi fotoğraf çektirdik"

Arkadaşlarıyla çay kahve içmeye çıktığını ve mor tarlaları görünce dayanamayıp girdiklerini söyleyen vatandaşlardan Özgün Yılmaz, "Çocuklar gibi lavanta tarlalarının içinde fotoğraf çektirmeye başladık. İnsan bu tarlaları görünce dayanamıyor. Kokusu rengi çok güzel. Lavanta tarlaları olduğundan beri Edirne'ye çok büyük katkı sağlanıyor. Bu yıl Edirne yılı neredeyse festivaller şehri oldu. Dışarıdan çok fazla turist geliyor.

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı

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Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı Edirne'de lavanta günleri başladı Edirne'de lavanta günleri başladı
Kaynak: İHA

Edirne Valiliği, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı - Son Dakika
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