Edremit Belediyesi Zeytin Hasadına Hız Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Edremit Belediyesi Zeytin Hasadına Hız Verdi

Edremit Belediyesi Zeytin Hasadına Hız Verdi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, zeytin hasadını titiz bir çalışma ile sürdürüyor. Başkan Mehmet Ertaş, hasat sürecini yakından takip ederek şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirtti. Bu yıl yaklaşık 4 bin çuval zeytin hasat edilmesi bekleniyor.

05.12.2024 15:48  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, kendi mülkiyetindeki zeytinliklerde zeytin hasadını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hem zeytin hasat çalışmalarını hem de TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nı ziyaret ederek süreci yakından takip etti. Başkan Ertaş, "180 bin Edremitlinin ortak malı olan belediyemize ait zeytinliklerde, tek bir zeytin tanesini bile israf etmemek için sistemli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Edremit'te, zeytin sezonu yoğun bir şekilde devam ediyor. Edremit Belediyesi'ne ait zeytinliklerde bu yıl yaklaşık 4 bin çuval zeytin ürünü bulunuyor. Dalında ihale ile satılanların haricinde geriye kalan bin 800 çuval zeytin ise belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat ediliyor.

Zeytinliklerdeki hasadı yerinde inceleyen Başkan Mehmet Ertaş, zeytinliklerin halkın ortak malı olduğuna vurgu yaptı: "Zeytinler, Edremit halkının ortak malıdır. Bu nedenle, hasat sürecinde tüm adımları şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütüyoruz. Ürünlerin tespit edilmesi, hasat sırasında uygulanan yöntemler, elde edilen miktarın fabrikaya taşınması gibi süreçlerin tamamını kayıt altına alıyoruz. Ayrıca, hasadın ardından kontrol ekiplerimiz tarafından işlemlerin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı denetleniyor. 180 bin Edremitlinin hakkını korumak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Ertaş, belediye tarafından gerçekleştirilen hasadın şimdiye kadar yüzde 65'nin yapıldığını ve bu zeytinlerden 20 ton zeytinyağı elde edildiğini ifade etti. Elde edilen zeytinyağlarının, vatandaşlara daha ekonomik şartlarda sunulacağını belirten Ertaş, bu yılki zeytin sezonunun "var yılı" olması dolayısıyla üretilen zeytinyağlarının bir kısmının ilgili yasalara uygun şekilde toptan ihale edileceğini de ekledi.

Toplanan zeytinler, Edremit TARİŞ Zeytinyağı Kooperatifi'nin fabrikasında işlenerek zeytinyağına dönüştürülüyor. Bu süreçte elde edilen ürünler, hem ekonomik hem de kaliteli bir şekilde halka sunulmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi'nin bu titiz ve düzenli çalışmaları, zeytin ve zeytinyağı üretiminde hem ekonomik fayda sağlıyor hem de Edremit halkının ortak kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Başkan Ertaş'a CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, meclis üyeleri ile Tarımsal Hizmetler Müdürü Taner Akıncı eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Yerel Yönetim, Mehmet Ertaş, Çiftçilik, Edremit, Ekonomi, Zeytin, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edremit Belediyesi Zeytin Hasadına Hız Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:38:59. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Zeytin Hasadına Hız Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.