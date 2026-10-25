Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı, kırma zeytinin suyu 2 günde bir değişiyor

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde zeytin hasadının başlamasıyla evlerde ve işletmelerde geleneksel yöntemlerle yapılan kırma zeytin mesaisi başladı.

Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerini kapsayan Edremit Körfezi'nde, Ege sofralarının vazgeçilmezi kırma zeytinler doğal yollarla hazırlanıyor.

Bahçelerden ilk aşamada toplanan tam olgunlaşmamış yeşil zeytinler taş, ahşap takoz veya tahta makineler yardımıyla kırılarak bidonlar ve kavanozlara konuluyor.

Üzerine içme suyu eklenen zeytinlerin acılığının gitmesi için suyu 2 günde bir değiştiriliyor. Yaklaşık bir hafta içinde tatlanan zeytinler, isteğe göre tuz ve limon eklenerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçeden toplanan zeytinlerin yeşil, alyanak ve siyah olmak üzere üç renkte geldiğini söyledi.

Zeytinleri renklerine göre ayırarak kurduklarını belirten Kıvrak, "Yeşil zeytinlerden daha çok kırma, alyanak zeytinlerden çatma yaparız. Siyah zeytinleri de bütün şeklinde salamuraya atarız. Ayırdığımız zeytinleri kırmak için kullandığımız aparatlar var, bunları çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz." dedi.

Çizme zeytin yaparken jilet kullanmanın daha mantıklı olduğunu kaydeden Kıvrak, "Keskin olmayan bıçaklar kenarlarda lekelenme yapar. Siyah zeytinde ise tuz miktarını yüzde 4-5 yaptığınızda çok rahatlıkla yenilebilir bir zeytin elde edersiniz. Suyu ne kadar sık değiştirilirse yumuşama o kadar fazla olur. Bu yüzden suyu 1-1,5 ay içinde tutup bir kez değiştirdikten sonra üçüncü değiştirmede zeytin neredeyse tatlanmış olur. Biz zaten hafif baharlı, yani acılı yenmesini tavsiye ediyoruz. İçerisindeki antioksidan ve polifenolleri almanızı istiyoruz." diye konuştu.

"Bir yılın özlemini gideriyoruz"

Edremitli zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci ise kırma zeytinin yörede köklü bir gelenek olduğunu ifade etti.

Yapımının basit ve ekonomik olduğunu söyleyen Semerci, şunları kaydetti:

"Zeytin kırılıp suyla tatlandırıldıktan sonra üzerine biraz tuz ekilerek yenir. Hele bir de yanında yeni sıkılmış yağ varsa bizim için çok önemlidir, bir yılın özlemini gideririz. Hem evlerde hem de ticari amaçla yaptığımız zeytinlerin bir kısmı makineyle, bir kısmı taşla kırılıyor. Makineyle kırılanlar da son derece hijyenik oluyor ve lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Son yıllarda taş kırma trendi öne çıktığı için kendimiz tüketmek üzere küçük miktarlarda taşla da kırıyoruz."