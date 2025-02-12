Edremit\'ten Yunanistan\'a Ticaret Ziyareti

Ekonomi

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, beraberinde TÜRSAB Çanakkale- Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ve ETO uluslararası ilişkiler sorumlusu Tuna Salon ile birlikte Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Kostas'ı makamında ziyaret etti.

İzmir'de gerçekleştirilen görüşmede, özellikle Yunanistan'ın Midilli Adası ile olan işbirlikleri üzerinde duruldu. Taraflar, karşılıklı ticaret hacminin artırılması adına Ayvalık Gümrük Kapısı ile ilgili Ticaret Bakanlığı nezdinde yapılan girişimleri ve ticaret odası üyelerine vize kolaylığı sağlanmasını da ele aldı. Ayrıca, Çetin, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Kostas'a, Edremit Ticaret Odası bünyesinde bir Yunanistan vize ofisi açılması talebini iletti.

Görüşmede, Midilli Adası ile turizm sezonunda feribot seferlerinin sıklaştırılması gibi konular da gündeme geldi. Çetin, yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, iletilen taleplerin gerçekleşmesi adına diyalogların devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR