Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı - Son Dakika
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Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı

04.03.2022 10:19
Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı

Balıkesir'in Edremit'in genç, öğrenmeye hevesli, zeytin sevdalılarından oluşan bir grubun azimli çalışmaları Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı'nı akreditasyona taşıyor.

Balıkesir'in Edremit'in genç, öğrenmeye hevesli, zeytin sevdalılarından oluşan bir grubun azimli çalışmaları Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı'nı akreditasyona taşıyor.

Zeytinyağı üreticisi, gıda yüksek mühendisi, tadım uzmanı ve eğitimci Dr. Dilşen Oktay Ertem önderliğinde, çalışmalarına aralık vermeden devam eden ekibin, panelist olma yolunda ipi göğüsleyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

31 Ocak'ta başlayan eğitimin teorik kısmı çevrimiçi, uygulamalı kısmı Cuma günleri Edremit Ticaret Odası'nın duyusal analiz laboratuvarında gerçekleşiyor. Uluslararası Zeytin Konseyi'nin panelist yetiştirme standartlarına göre hazırlanan seçme testlerine tabi tutulan katılımcılar, şayet testlerden geçmeyi başarırlarsa natürel zeytinyağlarının duyusal analizini yapmaya uygun olduklarını kanıtlamış olacaklar.

Panel Lideri Kimya Mühendisi Emin Güle"Tadım konusunda çalışmaları aksatmayan ve duyularını geliştirecek her türlü aktiviteyi takip eden grup, laboratuvar sorumlusu Tuna Salon yardımıyla, eğitmen Dr. Dilşen Oktay Ertem'in hazırladığı zeytinyağı numunelerini tadıp değerlendiriyorlar.

İlk hedefimiz TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite olup, ardından Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından tanınmış bir panel kurmak. Edremit Zeytinyağı Coğrafi İşareti'nin ulusal ve uluslararası arenada güvenilir ve sürdürülebilir olmasının temelinde uyumlu ve düzenli çalışan bir panel grubunun gerekliliğini öngörerek çalışmaları 2022 yılının Ocak ayı itibariyle hızlandırdık.

Edremit zeytinyağlarının, Edremit Ticaret Odası üyeleri ve bölgede yaşayan halk tarafından kurulan panel grubunca değerlendirilmesinin en doğrusu olduğu düşüncesindeyim.

Güzel ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturan duyusal analiz laboratuvarı ile Edremit Ticaret Odası Yönetimi'ne teşekkür ederiz."dedi. - BALIKESİR

Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı
Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı
Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı
Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı
Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı
Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı

YORUMLAR
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Balıkesir, Türkiye, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı akreditasyona yaklaştı - Son Dakika


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