Efor Holding'den 280 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Efor Holding'den 280 Milyon Dolar Yatırım

Efor Holding\'den 280 Milyon Dolar Yatırım
26.06.2025 10:24
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Efor Holding, Nordex ile rüzgar santrali projeleri için anlaşma imzaladı. Yatırım 280 milyon dolar.

Efor Holding, toplam 280 milyon dolar yatırımla hayata geçireceği 209,5 megavatlık iki rüzgar enerji santrali (RES) projesi için Almanya merkezli Nordex Group ile türbin tedarik anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın imza töreni, Efor Holding'in İstanbul'daki merkezinde yapıldı. Törene, Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, Akkuş Antrepo Yönetim Kurulu Başkanı Adem Akkuş, Efor Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Demir, Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay, Efor Enerji Genel Müdürü Merih Sakarya ve Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Satış Direktörü Mutlu Sevimli katıldı.

Anlaşma kapsamında, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2024) çerçevesinde Sivas'ta kurulacak 160 megavat kapasiteli Yellice RES ile İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde inşa edilecek 49,5 megavatlık Gelgit RES projesinde kullanılacak türbinler Nordex tarafından Türkiye'de üretilecek.

Toplam yatırım bedeli 280 milyon dolar olan projelerin, kademeli olarak devreye alınarak 2026'da tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yellice RES projesinde yer alacak 23 adet N163/7.0 türbinin büyük bölümü Türkiye'de üretilecek. Projenin yerlilik oranı ise yüzde 55 olacak. Yıllık 450 gigavatsaat üretim kapasitesine sahip projenin, yıllık yaklaşık 270 bin ton karbon salımını önleyeceği hesaplanıyor.

Gelgit RES projesinin ise yıllık 173,25 gigavatsaat elektrik üretmesi ve karbon salımını yaklaşık 115 bin ton azaltması hedefleniyor. 80 milyon dolarlık yatırım değerine sahip bu projenin 2026'nın başında tam kapasite devreye girmesi öngörülüyor.

"Projenin yüzde 55'i yerli ve milli imkanlarla yapılacak"

Törenin ardından Akkuş, AA muhabirine, Nordex ile ilk anlaşmalarının 49,5 megavatlık Gelgit RES projesiyle başladığını söyledi.

Akkuş, 160 megavatlık Yellice RES projesine ilişkin anlaşmanın ise ikinci anlaşma olduğunu belirterek, iki projenin lansmanını beraber yaptıklarını dile getirdi.

Gelgit RES projesinde temmuz ayında ilk türbinlerin geleceğini anlatan Akkuş, "Ağustos, eylülde devreye almayı planlıyoruz. Yellice de YEKA ihalesinden aldığımız 160 megavatlık bir projeydi. Onda ilk türbinler 2026 Mart'ında gelecek. Onu da mayıs, hazirana kadar tamamlamayı düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

Akkuş, yeni üstlenilen söz konusu projenin devlet destekli YEKA ihaleleri kapsamında yerli ve milli kaynak kullanımının önceliklendirildiği alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Efor Holding olarak gerçekleştirdikleri enerji yatırımlarıyla 260 megavatı rüzgar ve 12,5 megavatı güneş enerjisi olmak üzere 272,5 megavat kurulu güce ulaştıklarını anlatan Akkuş, "2030'a kadar yurt dışı projelerle birlikte bu kapasiteyi 1000 megavatın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Gelgit RES projesinin 5 megavatlık 10 türbinden oluştuğunu, Yellice RES projesinde ise 7 megavatlık 23 adet N163 model türbin kullanacaklarını aktaran Akkuş, "Şimdiye kadarki en büyük türbinlerden biri olacak. Projenin yüzde 55'i yerli ve milli imkanlarla yapılacak. Projenin en güzel tarafı da bu." diye konuştu.

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay da toplantıdaki konuşmasında, "N163 Nordex türbinleri Türkiye'de üretilecek. Yerli ve milli sermayeyle, Türk işçisi ve Türk ham maddesiyle üretilecekler. Bu anlamda hem yenilenebilir enerji alanında büyük bir yatırıma imza atıyoruz hem de bu yatırımı Türk sanayisinin emeğiyle hayata geçirecek olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Efor Holding'den 280 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika

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