Efor Holding\'e Yeni İletişim Direktörü

Efor Holding'de kurumsal iletişim, marka yönetimi, pazarlama ve strateji alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Mehmet Erdem Temür, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine atandı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Temür, bugüne kadar kamu kurumlarında, çok sektörlü holding yapılanmalarında ve medya sektöründe üst düzey pozisyonlarda görev aldı.

Dijital medya, ulusal televizyon kanalları, radyolar, gazeteler ve dergilerde yöneticilik yapan Temür, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da sektöre katkı sundu.

Yayınladığı yazılar, hazırladığı programlar ve medya projeleriyle dikkati çeken Temür, medya alanındaki kariyerini zamanla kurumsal iletişim ve strateji alanlarına taşıdı.

Kariyeri boyunca çok sektörlü yapıya sahip holdinglerde yüzlerce markanın iletişim, medya ve pazarlama süreçlerine liderlik eden Temür, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok önemli projeyi hayata geçirdi.

Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan Temür, stratejik iletişim, markalaşma, kriz yönetimi, medya ilişkileri, kampanya yönetimi, dijital medya yönetimi ve sürdürülebilirlik odaklı iletişim çalışmalarında kapsamlı deneyim kazandı. Ayrıca, hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründe faaliyet gösteren küresel şirketlere reklam kampanyaları ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında danışmanlıklar sunarak, sektörel dönüşüme katkı sağladı.

Yurt dışında da aktif görevler üstlenen Temür, Birleşmiş Milletler New York ofisinde proje yöneticisi olarak görev aldı. Uluslararası film festivallerinde seçici kurul ve jüri üyeliklerinde bulunan Temür, iletişim ve medya alanında birçok ödüle layık görüldü.

Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi olan Temür, dijital ekonomi, dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi dönüşüm süreçleri üzerine çalışmalarını sürdürerek, bu alanlardaki yazıları çeşitli yayın platformlarında yayınlanıyor.

Son yıllarda medya sektöründe üstlendiği yöneticilik görevlerinin ardından, enerji, içecek, inşaat, gübre ve madencilik gibi stratejik alanlardaki yatırımlarıyla dikkati çeken Efor Holding'in Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Mehmet Erdem Temür, grubun çok sektörlü yapısı içinde iletişim stratejilerine liderlik edecek.

Temür'ün yeni görevinde Efor Holding'in kurumsal itibarı, markalaşma süreçleri, paydaş ilişkileri ve stratejik iletişim süreçlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.