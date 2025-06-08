Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

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Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
08.06.2025 10:23  Güncelleme: 10:58
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Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
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Tarım İşetmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabay Tarım İşletmesi bünyesinde bulunan Arap aygırı Baba Mevlüt'ün spermlerinin litresi 2,5 milyon liraya satılıyor.

1930'lu yıllardan bu yana Arap atı yetiştiriciliğinde önemli konumda bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabay Tarım İşletmesinde yetişen ve at yarışlarının efsaneleşmiş ismi olan Caş'ın yavrularından biri olan Baba Mevlüt, 2009'de doğdu. Düzenlenen açık artırmada 2011'de satılan ve çok başarılı bir yarış hayatı geçiren Baba Mevlüt, 2017'de TİGEM tarafından geri satın alındı. O dönemden bu yana efsane aygır Baba Mevlüt, yeni yarış atlarının üretiminde kullanıldı. Koşarken elde ettiği başarılarla sahibini mutlu eden Baba Mevlüt, yıllardır da hem yavruları hem de spermalarıyla TİGEM'e kazandırdı.

LİTRESİ 2,5 MİLYON LİRA

Yavruları milyonlarca liraya satılan Baba Mevlüt'ün spermleri de kazandırıyor. Bugün farklı miktarlarda elde edilen Baba Mevlüt'ün spermleri 250 bin liradan satılıyor. Ortalama 100 ml sperm olarak hesap edildiğinde litresi 2,5 milyon liraya denk geliyor.

Efsane Aygır Baba Mevlüt'ün Sperması 250 Bin Liradan Satışta

ARAP ATI YETİŞTİRİLİYOR

Karacabey Tarım İşletmesi İdari Müdür Yardımçısı Ali Yağlıcı, Türkiye'de yarış safkan atı Arap yetiştiriciliğinin 1930'lu yıllarda aygır ve kısrakların Türkiye'ye getirilmesiyle Karacabey harasında başladığını belirterek, "Elimizdeki atların Türkiye'deki tüm Arap yarış atlarının kökeninde Türkiye'ye getirilen bu aygır ve kısraklar bulunuyor. Türkiye'de yarış maksatlı safkan Arap atı yetiştiriciliğinin başlangıç noktası bu hara" dedi.

HER TALEP KARŞILANMIYOR

Yağlıcı, işletmede 2006 yılında dondurulmuş aygır spermleri üretim labortuvarı kurulduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Laboratuvarın kuruluş amacı, efsaneleşmiş aygır Caş'ın genetik materyalini muhafaza edip ilerleyen yıllarda kullanmak ve dondurulmuş sperma satışı yapmaktı. Halen Caş'ın dondurulmuş sperması mevcut ancak satılmıyor. Yaklaşık 40 aygırın dondurulmuş spermasını sperma üretim laboratuvarında muhafaza ediyoruz. Özel yetiştiricilere hem taze hem dondurulmuş sperma satışı yapıyoruz. Önceki yılarda yurt dışına da sperma satışı yapılmıştı. Bize talep geliyor. Önce ve titiz bir incele yapıyoruz. Kısrağın orijini talep ettiği aygırın orijinine uygunsa ve diğer şartlar yerine geliyorsa sperma satışı yapıyoruz."

Efsane Aygır Baba Mevlüt'ün Sperması 250 Bin Liradan Satışta

BİR DOZU 250 BİN LİRA

Efsane yarış atı Caş'ın ün yapmış yavrusu Baba Mevlüt'ün spermalarına iyi talep olduğunu vurgulayan Yağlıcı, "Bir doz sperması 250 bin lira. Kısraklarından Baba Mevlüt tayı elde etmek isteyenler başvurularını yapıp ücretini ödeyip spermalarını satın alıyorlar. Taze olarak veriyoruz ve yavru garantili oluyor" dedi.

ÖLMÜŞ SPERMLER GEN KAYNAĞI İÇİN SAKLANIYOR

Yağlıcı, sperma üretim laboratuvarında muhafaza edilen spermalardan yaşayanları talep karşılığında sattıklarını belirterek, "Ölmüş olanların aygırların spermalarını servet dahil verilse satmıyoruz. İlerleyen yıllarda genetik çalışmada gen kaynağını muhafaza etmek amacıyla koruyoruz" ifadesini kullandı.

Efsane Aygır Baba Mevlüt'ün Sperması 250 Bin Liradan Satışta
Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Spor, Baba, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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