Ege Denizi'nde av yasağı başladı, balıkçılar sezonu tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ege Denizi'nde av yasağı başladı, balıkçılar sezonu tamamladı

Ege Denizi\'nde av yasağı başladı, balıkçılar sezonu tamamladı

Av yasağının başlamasıyla Ege Denizi'nde avlanan yaklaşık 60 gırgır teknesi, iskele ve barınaklara döndü. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayan av yasağı kapsamında denize son kez ağlarını bırakan balıkçılar, kazasız bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağına yanaşan gırgır teknelerinin avladığı son balıklar, İzmir Su Ürünleri Haline gönderildi. Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, 1 Eylül 2023'te başlayan sezonu tamamladıklarını ifade etti. Ege Denizi'nde dernek çatısı altında 60 büyük gırgır teknesinin avlandığını, bu teknelerde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Aksoy, her şeyden önce kazasız bir sezon geçirmeyi önemli gördüklerini anlattı. Balıkçıların ana amacının halka bol balık yedirmek olduğunu ancak Türkiye'de balık tüketiminin istedikleri seviyede olmadığını kaydeden Aksoy, balığın uygun fiyatlı bir protein kaynağı olduğunu, tüketim bilincinin artırılması gerektiğini kaydetti.

15.04.2024 12:27
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Av yasağının başlamasıyla Ege Denizi'nde avlanan yaklaşık 60 gırgır teknesi, iskele ve barınaklara döndü.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayan av yasağı kapsamında denize son kez ağlarını bırakan balıkçılar, kazasız bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağına yanaşan gırgır teknelerinin avladığı son balıklar, İzmir Su Ürünleri Haline gönderildi.

Sezona ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, 1 Eylül 2023'te başlayan sezonu tamamladıklarını ifade etti.

Ege Denizi'nde dernek çatısı altında 60 büyük gırgır teknesinin avlandığını, bu teknelerde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Aksoy, her şeyden önce kazasız bir sezon geçirmeyi önemli gördüklerini anlattı.

Bu yıl Ege'de sardalya başta olmak üzere bazı balık türlerinin avında azalma yaşandığını aktaran Aksoy, "Ama balıkçılarımız yine de memnun. Az balık tutular ama çok balığın masrafı da çok olduğu için çok para kazanılmıyor. Çok av olduğu zaman halkımız daha ucuza balık tüketiyor, bu bizim için iyi oluyor." dedi.

Balıkçıların ana amacının halka bol balık yedirmek olduğunu ancak Türkiye'de balık tüketiminin istedikleri seviyede olmadığını kaydeden Aksoy, balığın uygun fiyatlı bir protein kaynağı olduğunu, tüketim bilincinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Balık çiftliklerinin de yem olarak balık talebinin bulunduğuna işaret eden Aksoy, "Tabii ki üretim çiftlikleri de balık unu istiyor ama denizdeki balığı halka yedirelim, balığa yedirmeyelim istiyoruz." diye konuştu.

Bu sezon hava sıcaklığı rekorlarının kırılmasının balıkların yumurtlama ve göç döngülerini değiştirdiğini aktaran Aksoy, "İklim değişikliği avda etkili oluyor. Bulunduğumuz bölgelerde balıkların yumurtlama dönemleri değişiyor ve bu değişiklik tabi ki bizim için iyi olmuyor. İnşallah gelecek yıl iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Aksoy, av yasağıyla birlikte teknelerin bakıma alınacağını, birkaç teknenin ise Afrika kıyılarında avlanmak üzere Türk kara sularından ayrılacağını sözlerine ekledi.

Barınağa yanaşarak avladığı son balıkları boşaltan Emrullah Reis 3 teknesinin kaptanı Emre Yüzer de sezonun bereketli geçtiğini, sezon açılışına kadar tekne ve ağlarının bakımıyla uğraşacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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