Ege İhracatçıları 2024'te 1.3 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Ekonomi

(İZMİR) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, birliğin 2024 yılında 1 milyar 314 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık da yaş meyve sebzedeki kalıntı sorununa dikkati çekerek, "Kalıntı meselesini ihracat üzerinden çözmeye çalıştığımız müddetçe bunu çözemeyeceğiz" dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen basın toplantısıyla sektörün 2024 yılını değerlendirdi.

Ege İhracatçılar Birliği'nden gerçekleşen toplantıda Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2024 yılında 1 milyar 314 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi. Uçak, "En çok ihracatı yapılan ürünler 319 milyon dolar ile turşular, 170 milyon dolar ile kurutulmuş domates ve salça, 101 milyon dolar ile meyve suları, 55 milyon dolar ile kiraz, 44 milyon dolar ile domates, 41 milyon dolar ile üzüm olmuştur. Birliğimizin en güçlü olduğu ürünlerde turşular, kuru domates, kestane gibi ürünler önemlerini korumuşlardır. En çok ihracat yapılan ilk 6 ülke sırasıyla; 239 milyon dolar ile Almanya 197 milyon dolar ile ABD, 101 milyon dolar ile İngiltere, 95 milyon dolar ile Rusya, 71 milyon dolar ile Hollanda, 63 milyon dolar ile İtalya olmuştur. Ege İhracatçı Birliklerince 2024 yılında gerçekleşen tarımsal ve hayvansal ürün ihracatı da 7 milyar 600 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Türkiye'nin tarım ürünü ihracatının yüzde 25'e yakını EİB üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor

Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının 2024 yılı itibarıyla tarihinde ilk kez 6 milyar doları aştığını kaydeden Uçak, "Bu rakam, 2025 yılına dair umutlarımızı pekiştirdi. Ama yine de 2025 yılında bizleri bekleyen zorlukların da farkındayız. Türkiye genelinde en çok ihracatı yapılan ürünlere değinmek gerekirse; Türkiye genelinde en çok ihracatı yapılan ilk 6 ürün sırasıyla 574 milyon dolar ile meyve suları, 475 milyon dolar ile mandalina, 428 milyon dolar ile turşular, 426 milyon dolar ile domates, 377 milyon dolar ile kurutulmuş domates ve salça grubu, 357 milyon dolar ile limon olmuştur. Türkiye genelin 2024 yılı tarımsal ve hayvansal ürün ihracatı 36 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin tarım ürünü ihracatının yüzde 25'e yakını Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

"Önceliğimiz üretim kalitesini artırmak"

Uçak, "2025 yılında önceliğimiz üretim kalitesini artırmak ve bu doğrultuda ilerlemek olacak. 2024 yılı, kuraklığın etkilerini derinden hissettiğimiz ve tarım ürünlerimizin bu kuraklıktan olumsuz etkilendiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. İklim değişikliği artık doğrudan yaşamımıza müdahale ediyor. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız adına, mevcut sınırlı kaynakları en etkin şekilde kullanmak artık bir tercih meselesi değil, zorunlu bir gereklilik haline geldi" diye konuştu.

"Sorunlu gördüğümüz bölgelerde çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz"

Uçak Ege İhracatçı Birlikleri olarak 4 yıldır "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi"ni gerçekleştirdiklerini belirten Uçak, "Bu proje ile mandalina, limon, üzüm, kiraz, domates, mandalina, portakal, asma yaprağı, şeftali, çilek, biber gibi ürünlerin yoğun olarak üretildiği bölgelerden numuneler alarak analiz ettirdik ve sorunlu gördüğümüz bölgelerde çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Balık: İhracat üzerinden çözmeye çalıştığımız müddetçe bunu çözemeyeceğiz

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık da "Yaş meyve sebze ihracatının sürdürülebilir olması için en önemli konu pestisit, kalıntı sorunu. Artık bu ciddi anlamda gündem olmaya başladı. Bu ülke mevzuatlarından kaynaklanan bir olay. Ancak biz maalesef bu konuyu sadece ihracat üzerinden çözmeye çalışıyoruz. Kalıntı meselesini ihracat üzerinden çözmeye çalıştığımız müddetçe bunu çözemeyeceğiz" dedi.

"Pazarlardan da aldığımız ürünleri sorgulamamız gerekiyor"

Üretilen meyve sebzenin yüzde 8-10'unun ihraç edildiğini belirterek sözlerini sürdüren Balık, "Kalan kısmı Türkiye'de sanayide ve iç piyasada tüketiliyor. Bunun büyük bir bölümü Türkiye'de tüketiliyor. Tüm üretimin yüzde 8-10 ihraç edildiği bir miktar üzerinden bu kalıntı sorunu çözmeye çalışırsanız hiçbir zaman çözemezsiniz. Bizim önce üretimi düzeltmemiz gerekiyor. Bunu sahada çözmemiz gerekiyor. Geri dönen mallarla ilgili şöyle bir yanlış algı var. Mal sanki elini kolunu sallayarak geri dönüyor gibi ve rahatlıkla Türkiye'de pazarda satılıyor gibi bir algı var. Öyle değil" ifadelerini kullandı.