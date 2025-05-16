Eğitim Sektörüne Destek 162,7 Milyon TL - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eğitim Sektörüne Destek 162,7 Milyon TL

2024'te eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan destekler, bir önceki yıla göre 2 kat artarak 162,7 milyon TL oldu.

16.05.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanlığı, bakanlık tarafından 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan desteklerin, bir önceki yılın 2 katına çıkarak 162,7 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, sektör paydaşları tarafından yurt dışı pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurt dışı fuar ve heyet katılımları, tanıtım heyetleri, rapor, belgelendirme, marka tescil ve koruma, acente, komisyon ve birim kira, istihdam, uluslararası sıralama, uluslararası kuruluşlara üyelik gibi faaliyetlerine destek verilerek, 2012 yılından beri eğitim sektörü hizmet ihracatımızda farkındalığın oluşmasına önemli katkı sağlamış bulunmaktadır. Hükümetimizin uyguladığı politika, Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye olarak dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer almaktayız. Dünya uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığımız pay, 2020 yılında yüzde 2,9 iken, bu oran güncel verilere göre yüzde 3,5 seviyesine ulaşmış durumdadır. Ticaret Bakanlığı olarak, eğitim sektörümüzün yurt dışında tanıtılması amacıyla Bakanlığımız destekleri ile 2024 yılında Kazakistan, ABD, Fransa, Irak ve Almanya'da üniversitelerimizin katılımı ile 'Study in Türkiye' markası altında 5 adet milli katılım fuar organizasyonu düzenlenmiş olup, 2024 yılında eğitim sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 marka TURQUALITY programı kapsamında desteklenmiştir" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan desteklerin, bir önceki yılın 2 katına çıkarak 162,7 milyon TL'ye ulaştığı belirtilerek, "Eğitim hizmetleri ihracatımız ise 2012 yılına göre göre 15 kat artış göstererek 2024 yılında 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkemizde eğitim gören öğrenci sayısı bakımından değerlendirme gerçekleştirilse, 2002 yılında yaklaşık 5 bin kadar ve 2012 yılında 31 bin 170 olan ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı, 2024-2025 öğretim yılında 337 bin 119'a yükselmiş olup, 2012'de ülkemize 154 ülkeden öğrenci gelirken, bu sayı 2024-2025 öğretim yılı itibarıyla 180 ülkeye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak eğitim sektöründe ihracatımızın gelişmesi adına toplantı ve çalıştaylarımız 2025 yılında da devam ederek, sektör paydaşlarımızla birlikte destek mekanizmalarımız etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eğitim Sektörüne Destek 162,7 Milyon TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:19:13. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim Sektörüne Destek 162,7 Milyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.