EİDS'te Değişiklik: Sadece Kiralık İlanlar İçin Zorunlu - Son Dakika
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Ekonomi

EİDS'te Değişiklik: Sadece Kiralık İlanlar İçin Zorunlu

EİDS\'te Değişiklik: Sadece Kiralık İlanlar İçin Zorunlu

1 Ocak 2025'te EİDS, kiralık ilanlar için zorunlu hale gelecek, satılık ilanlarda doğrulama gerekmeyecek.

12.12.2024 12:31
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm emlak ilanlarında zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) değişliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre EİDS Yetki Doğrulama Uygulamasının, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sadece kiralık taşınmaz ilanları için devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise ikinci bir talimata kadar EİDS sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın ilan verilebilmesine karar verildi" dedi.

Yılbaşı itibarıyla tüm emlak ilanlarında zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) değişliğe gidildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ikinci fazı olan yetki doğrulama uygulaması 15 Eylül 2024 tarihinde devreye alınmıştı. Hatta Bolu ve Manisa illerimizde tüm ilan türlerinde testler de yapılmıştı. Bakanlığımız ilan platformları ile sektör temsilcilerinden alınan geri dönüşler sonucu EİDS ilan yetki doğrulama sürecinin yeni yıl itibarı ile sadece kiralık taşınmazlar için geçerli olmasına karar verdi. Satılık ilanlar için ise yetki doğrulama süreci henüz başlatılmayacak" dedi.

"Kiralık ilanlarında e-Devlet izni gerekecek"

Kiralık taşınmazlarda uygulamanın devreye alınmasıyla, sadece yetki belgeli emlak işletmelerinin yetkilendirilebilmesinin mümkün olacağını ifade eden Özelmacıklı "1 Ocak 2025 tarihinden sonra girilecek kiralık ilanlarda EİDS kontrolü zorunlu olacak. E-Devlet üzerinden İlan verme izni verilmeyen kiralık taşınmazlarının ilanları istisnalar dışında platformlarda yer alamayacak. Yabancılara ait taşınmazlar istisna kapsamında. Taşınmazın sahibi kendisine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait bir taşınmazın kiralık ilanı kendisi girebilecek. Doğrulanan ilanlarda EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı yönünde bir logoya yer verilecek" dedi.

"Karmaşık bir geçiş süreci olacak"

Özelmacıklı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) gerek tüzel gerekse de gerçek kişilere ait kiralık ilanlar tarafında uygulamaya alınacak. Satılık ilanlarda sürecin ertelenmesi EİDS'in tam kapsamlı uygulanması için ilan platformlarına daha fazla hazırlık süresi tanıyacak. Satılık ilanların ise ne zaman EİDS sistemine dahil edeceği net olarak belli değil. Lakin kiralık ve satılık ilanlar için farklı süreçlerin uygulanacak olması sektörde bir kafa karışıklığı da oluşturabilir. Sonuçta EİDS sistemi, gayrimenkul sektöründeki ilanların güvenilirliğini artırmak ve sahte ilanların önüne geçmek için geliştirildi" dedi.

"Kiralık ilan sayısı 250 binin üzerinde"

Ülkemizde sadece tek bir ilan portalında aylık bazda 200 binin üzerinde kiralık konut, 50 binin üzerinde de kiralık işyeri ilanı girildiğini belirten Özelmacıklı "1 Ocak tarihi sonrasında bu ilan sayılarında bazı düşüşler görebiliriz. Çünkü kiralık tüm ilanlar için taşınmaz sahibi tarafından e-Devlet üzerinden verilen ilan verme izni gerekiyor olacak. E-Devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ilk etapta kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Konut niteliğindeki ilanlarının yaklaşık yüzde 30'u kiralık iken, yüzde 70'i satılık kategorisinde giriliyor. Ticari ilanlarda ise satılık ve kiralık ilanlar yaklaşık aynı seviyelerde diyebiliriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EİDS'te Değişiklik: Sadece Kiralık İlanlar İçin Zorunlu - Son Dakika

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