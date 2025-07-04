EİT Zirvesi'nde Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

EİT Zirvesi'nde Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar

04.07.2025 18:37
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) 17. Zirvesi kapsamında yapılan görüşmelere ilişkin, "100 milyar doları aşan bölgesel ticaret hacmimizi daha da yukarılara taşımaya ve kardeş ülkelerimizle dayanışma ruhu içinde çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) 17. Zirvesi kapsamında yapılan görüşmelere ilişkin, "100 milyar doları aşan bölgesel ticaret hacmimizi daha da yukarılara taşımaya ve kardeş ülkelerimizle dayanışma ruhu içinde çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde bulunmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin öncülüğünde 1985'te kurulan EİT'in bölge ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Bolat, Teşkilatın aynı zamanda bölgesel barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olan önemli bir platform konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, EİT çatısı altındaki kardeş ülkelerimizle aramızdaki ticaret hacminin artırılmasına, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve iş dünyalarımız arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesine yönelik desteğimiz tamdır. Bugünkü zirvede, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da altını çizdikleri üzere, enerji, iklim değişikliği, tecrübe paylaşımı gibi alanlarda atılacak ortak adımlarla, 100 milyar doları aşan bölgesel ticaret hacmimizi daha da yukarılara taşımaya ve kardeş ülkelerimizle dayanışma ruhu içinde çalışmaya kararlıyız. Bu müstesna zirvenin, EİT üyesi ülkeler arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini, işbirliğimizin gelişmesine ve bölgesel barışa katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EİT Zirvesi'nde Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar - Son Dakika

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