AB, ağustosta 5 milyar avro ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ağustos ayında 5 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 164,7 milyar avroya, ithalatı da yüzde 31,8 yükselerek 169,7 milyar avroya çıktı. Böylece AB, ağustos ayında 5 milyar avroluk dış ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ağustosta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 yükselişle 184,3 milyar avro, ithalat da yüzde 26,6 artışla 179,5 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ağustosta yaklaşık 4,8 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 30,3 milyar avro ile ABD, 21,3 milyar avro ile Birleşik Krallık, 16,5 milyar avro ile Çin, 11 milyar avro ile İsviçre, 6,7 milyar avro ile Rusya ve 5,9 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 39,3 milyar avro ile Çin, 18,2 milyar avro ile ABD, 13,9 milyar avro ile Rusya, 10,5 milyar avro ile Birleşik Krallık, 8,5 milyar avro ile İsviçre ve 5,9 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.