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AB Projesi LIVERUR'un kapanış toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

AB Projesi LIVERUR'un kapanış toplantısını gerçekleştirdi

27.10.2021 15:03
AB Projesi LIVERUR'un kapanış toplantısını gerçekleştirdi

Zafer Kalkınma Ajansı'nın ortağı olarak yer aldığı Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti (LIVERUR) projesinin kapanış toplantısı Manisa'da bir otelde gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın ortağı olarak yer aldığı Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti (LIVERUR) projesinin kapanış toplantısı Manisa'da bir otelde gerçekleştirildi. Horizon 2020 (Ufuk 2020) kapsamında 13 farklı ülkeden 23 ortak ile yürütülen proje yaklaşık 3 yıllık uygulama süresi sonrasında başarıyla tamamlandı. Zafer Kalkınma Ajansı toplam 4,1 milyon Avro'luk bütçeli projeye ortak olarak Manisa'ya 176 bin 687,50 Avro'luk Avrupa Birliği fonunun aktarılmasını sağladı.

Manisa'da bir otelde gerçekleştirilen proje kapanış toplantısı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ın ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un açılış konuşmaları ile başladı.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz projenin öneminden bahsetti ve projede Türkiye'yi temsil eden tek ortak olarak yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ajans olarak yaptıkları diğer çalışmalar hakkında bilgi aktaran Genel Sekreter Oğuz, projenin başarıyla uygulanmasında katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise konuşmasında, "Bir şeyi konuşmak istiyorsanız önce var oluş sebebinizi ortaya koymanız gerekiyor. Bugün dünyada var olan bütün sorunların temelinde haksız ve eşitsizlik yatıyor. 1923 yılında ortaya konulan irade bugünkü ortaya çıkan sorunların da o günden bize ışık göstermesindeki en büyük etkendir. Ama maalesef üzülüyorum ben bunu her toplumda bunu dile getiriyorum. Bu toplumda eğer bu projeleri konuşabiliyorsanız var olma nedenlerinizi inkar etmekten uzak olmanız gerekiyor. Milli bayramları kutlayamıyorsanız, var oluş sebeplerini ortaya koyamıyorsanız bu projelerinde hiçbir anlamı olmadığını acı gerçek olarak önünüze sererler" dedi.

Ufuk 2020 kapsamında 13 farklı ülkeden 23 ortak ile 42 ayda tamamlanan, yenilikçi bir projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirten Yılmaz, "Kayda değer bir tutar ile AB fonlarından yararlanarak projeye ortak olan Zafer Kalkınma Ajansımızı Sayın Genel Sekreterleri nezdinde tebrik ediyor, projede görev alan diğer tüm katılımcıları ve emek veren proje yürütücü ve üyelerini kutluyorum. Malum Manisa'mız bir sanayi şehri olduğu kadar bir tarım şehri. Ülkemizin başta kuru üzüm ve zeytin olmak üzere önemli tarım ürünlerinin merkezi olduğunu biliyoruz. Tarımın gelişimi başta kırsal alanlardaki girişimcilerin faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin verimliliğine bağlıdır. Burada sağlayacağımız verimlilik, etkinlik ve yenilik birçok sorunun çözümünün önünü açacaktır. Tarım uygulamalarının yapay zeka ile yürütülmeye başlandığı bu dönemde, kırsal alanlarda yenilikçi fikirleri ön plana alan bu tür projelerin öneminin daha da arttığına inanıyorum. Proje ile kamu ve özel sektörler, politika yapıcılar, üreticiler, KOBİ'ler ve hatta tüketiciler ile birlikte ortak bir zeminde stratejik girişimlerin hayata geçirildiğini, yeni fikirlerin hayat bulduğunu görüyoruz. Bu anlamda pilot bölgeler seçilerek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Projenin sevindirici bir diğer tarafı katma değer yaratmada önemli bir tarım ürünümüz haline gelen zeytinin merkezi konumuna gelen Akhisar'ın pilot bölge seçilmesidir. Önümüzdeki dönemde zeytin ve zeytin ürünlerinin geleceğine yön veren çalışmalar yapılmıştır. Hazırlanan fizibilite çalışmalarının bölgemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Program Zafer Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birim Başkanı Utku Çil'in sunumları ile devam etti. Çil sunumunda proje hakkında bilgi vererek proje kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Projenin, tüm Avrupa'da 12 ve Tunus'ta seçilen 1 pilot bölgede, Kırsal Girişimcilerin döngüsel ekonomi temelli uygulamalarına yardımcı olarak kırsal alanlardaki mevcut iş yapılarını iyileştirmeyi amaçladığını ifade eden Çil, proje için pilot bölgenin Akhisar ilçesi ve pilot uygulama konusunun zeytin ve zeytin ürünleri olduğunu vurguladı. Program öğle arasının ardından ajans uzmanlarının başvuru aşamasındaki AB çağrıları ve 2022 yılı ajans destekleri hakkında yapılan istişareler ile sona erdi. - MANİSA

AB Projesi LIVERUR'un kapanış toplantısını gerçekleştirdi
AB Projesi LIVERUR'un kapanış toplantısını gerçekleştirdi
AB Projesi LIVERUR'un kapanış toplantısını gerçekleştirdi

Avrupa Birliği, Manisa, Ajans, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AB Projesi LIVERUR'un kapanış toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AB Projesi LIVERUR'un kapanış toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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