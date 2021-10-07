Alaplı, liman sözünün tutulmasını bekliyor

Alaplı MHP İlçe Başkanı Erol Oktay, Ticaret hacmini her geçen gün arttıran Kdz. Ereğli ve Alaplı Bölgesi mutlaka bir konteyner limanı kazandırılması gerektiğini söyledi. Erol Oktay,, "Ticaret hacmini her geçen gün arttıran Alaplı konteyner limanı yapılması elzemdir" dedi.

Alaplı MHP İlçe Başkanı Erol Oktay, son yıllarda Zonguldak ekonomik-sosyal ve yatırımlar açısından büyük mesafe kat ettiğini belirtti. Başkan Oktay, bugün gelinen noktada Alaplı'ya bir konteyner limanına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Filyos'a Liman yatırımının söz verildiği gibi Alaplı'ya yapılmasını isteyen Başkan Oktay, Liman dışında iskele yapılması durumunda bölgeye yatırımının geri dönülmez zararlar vereceği uyarısında bulundu.

Söz konusu limanın gerçekleşmesi durumunda ise yıllık 4,8 milyon ton yük elleçleme kapasitesine sahip olacağını ifade eden Alaplı MHP İlçe Başkanı Erol Oktay, "Bu liman, hem konum hem stratejik bakımdan ilimiz için çok değerli olacağından, Zonguldak, Ereğli ve Alaplı iş dünyası temsilcileri, Limanı projesine yapım için yabancı yatırımcıları takibe aldığını öğreniyoruz. Alaplı'ya yapılması durumunda iskele yatırımının sadece kendi bünyesine fayda olacağı gibi diğer sektörlere etkileri bakımında hiçbir faydası olmayacağı geri dönülmez zararlar verecektir. Bu bağlamda bölgenin sanayici ve işadamlarının mevcut limanı yeterince kullanamadıklarını görüyoruz. (ALPORT) Liman projesi 2010 yılında gündeme getirilmesine rağmen o tarihlerde tam 16 bakanlıktan onay almış, ÇED raporu onaylanmış limanı yine Alaplı'nın gündeminden o tarihten bu yana sanayici ve iş adamların gözünden hiç düşmemiştir. Bu projeye milletvekillerimizin tüm uğraşılara rağmen Ulaştırma Bakanlığının iki genel müdürlüğü Filyos Limanı gerekçesiyle ve yine o tarihlerde bir takım bürokratik engeller nedeniyle bu proje, gündeme getirilmiş ve bu proje ile birlikte beraber Alaplı Belediye Başkanlığı ile birlikte 30 sivil toplum kuruluşundan desteğini görmüş durumunda" diye konuştu.

Oktay Şöyle devam etti:

"Alport veya bir başka yatırımcı liman projesi gerçekleştiğinde ise çimento fabrikası da dahil, bölgedeki tüm sanayici ve iş insanları hatta Bolu ve Düzce'de faaliyet gösteren firmalar bu limandan faydalanacak. -Limanın gerçekleşmesi durumunda ise Alaplı'nın ekonomik hayatında büyük bir gelişme meydana gelmiş olacak. Bir anda 4 basamak atlamış olacak ve 750 kişi çalışacak. Aynı durum İskele faaliyette olduğu zaman teknik personel dahil 25 kişi çalışacağı söz konudur. Şimdi siz bu durumunda iskelemi, yoksa liman projesini tercih edersiniz. Bu çalışmalar devam ederken, ne yazık ki bazı sivil toplum örgütleri burada sessiz kalındığını görüyoruz. Bu Alaplı'nın yatırımı değil, bölge sanayicilerin kalkınmasının bir projesidir. Başta ekonomik yatırımlar konusundaki hassasiyeti ile bilinen Sayın Valimiz olmak üzere, Zonguldak milletvekilleri ile Zonguldak'ın milletvekili benim diyen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek vermeleri bekliyoruz. Alaplı'da bir liman demek, bin bir ekonomik fayda demektir. Bu yüzden limana destek vermenin, Alaplı'ya ve Alaplı halkına destek vermek anlamına geldiğini unutmayalım." - ZONGULDAK