Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Artan petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri beslemesi ile küresel pay piyasaları genelinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Asya tarafında Çin'in emlak sektöründeki likidite sorunları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Evergrande Grup'un yapılandırma çalışmaları devam ederken, dün Çinli gayrimenkul geliştiricisi Fantasia Holdings 206 milyon dolarlık vadesi gelen borcunu ödeyemediğini bildirdi.

Öte yandan Tayvan'ın hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurmasıyla jeopolitik gelişmeler de gündemin üst sıralarına yerleşirken, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Çin ile ticaret görüşmelerinin başlayacağı, ancak Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik tarifelerin hemen kaldırılmayacağı sinyalini verdi.

Makro tarafta ise Avustralya Merkez Bankası bugün politika faizini beklentiler paralelinde değiştirmeyerek yüzde 0,10 düzeyinde bıraktı. Japonya'da ise eylülde enflasyon yüzde 0,3 artış kaydetti, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,8'e yükseldi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,5 ayın ardından ilk kez 27.500 puanın altını görürken, günü de yüzde 2,2 düşüşle 27.822 puandan tamamladı. Endeks böylece, son 5 işlem gününde yüzde 8'e yakın değer kaybetmiş oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 111,2 seviyelerinde dengelendi.

Kapanışta, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalarak 2.959 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 7.248 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi 59.284 puanla, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de 24.030 puanla dünkü kapanış seviyelerinin hemen altında bulunuyor.

Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.