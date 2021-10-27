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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

27.10.2021 10:30
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında çoğunlukla negatif bir seyir izlenirken, Hindistan ve Avustralya pay piyasaları pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında çoğunlukla negatif bir seyir izlenirken, Hindistan ve Avustralya pay piyasaları pozitif ayrıştı.

Asya'da ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişeler, piyasaları baskılayan unsur olarak dikkati çekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antohny Blinken'in Tayvan'a Birleşmiş Milletler'de daha önemli bir rol verilmesini istemesi ve ABD'nin China Telecom'un faaliyet iznini iptal etmesinin ardından gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Çin'in, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan emlak şirketi Evergrande'nin sahibine borçlarını kendi cebinden ödemesini tavsiye etmesi ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da risk iştahını düşüren etkenlerin başında geliyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi karları eylülde yıllık yüzde 16,30 arttı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,98 azalışla 3.562 puana ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 düşüşle 3.025 puana gerilerken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.448 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 azalışla 29.098 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 113,97 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 yükselişle 61.501 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,64 düşüşle 25.610 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, India, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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