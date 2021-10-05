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Başkan Ayhan, "Destek paketi istiyoruz" - Son Dakika

Başkan Ayhan, "Destek paketi istiyoruz"

05.10.2021 10:38
Başkan Ayhan,

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, yaklaşan kış dönemi öncesi oda üyelerinin ekonomik beklenti ve taleplerini iletmek üzere Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirirken, ekonomik olarak destek paketi beklentilerinin olduğunu belirtti.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, yaklaşan kış dönemi öncesi oda üyelerinin ekonomik beklenti ve taleplerini iletmek üzere Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirirken, ekonomik olarak destek paketi beklentilerinin olduğunu belirtti.

2020 yılı Mart ayından bu yana devam eden pandemi nedeniyle turizm sektörü oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. Bu anlamda ekonomik destek ve tedbirlerin hayata geçirilmesi için pek çok kez girişimde bulunan MTO, önümüzdeki turizm sezonu öncesi Ankara'da çeşitli Bakanlıklar ve elçilikler ile temas kurdu. İlk olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşen Başkan Ayhan, Marmaris ekonomisinin ayakta kalabilmesi için gerekli olan ekonomik önlemleri görüştü. Ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile bir araya gelen Başkan Ayhan, aynı talepleri bu kez Bakan Yardımcısına ileterek yangın sonrası Marmaris'in ekonomik durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Ankara'da TOBB Başkanı ile bir araya gelen MTO Başkanı Ayhan, görüşme esnasında Marmaris ekonomisinin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. İngiltere pazarının henüz açılması sebebiyle geçtiğimiz yıla oranla çok daha düşük bir turizm sezonu yaşayan Marmaris için, bu kışın daha zorlu geçeceğini söyledi. Başkan Ayhan, bazı ekonomik desteklerin hızlıca hayata geçirilmesinin 2022 sezonu öncesi oldukça önemli olduğunu ekledi. Başkan Ayhan; "Birlik Başkanımız ile yaptığımız ilk görüşmede üyelerimizin Odamıza ilettiği talepleri ve acil destek paketi beklentilerini ilettik. Mevcut kredilerin ertelenmesi, KGF destekli yeni kredi paketi hazırlanması ve kısa çalışma ödeneği benzeri yeni bir istihdam desteğinin hayata geçirilmesi, hususunu istişare ettik. Aynı taleplerimizi ertesi gün geniş katılımlı yapılan istişare toplantısında tekrar dile getirdik. Umuyorum ki, özellikle Marmaris'in hem pandemi hem de yangın nedeniyle aldığı büyük yaraları sarmak için gerekli yardımlar en kısa sürede yapılacaktır. Biz MTO olarak üyelerimizin sesini duyurmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ayhan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ve Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ile birlikte Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile yaptıkları görüşmede özellikle pandemi ve yangın afeti sonrası durma noktasına gelen turizm faaliyetleri hakkında bilgi verdiklerini belirtirken, geçtiğimiz yıl verilen gelir ve ciro kaybı gibi desteklerin bu sene de hayata geçirilmesi konusunda talepte bulundu. Başkan Ayhan; "Ticaret Bakan Yardımcımıza son dönemde artan hammadde maliyetleri sebebiyle yeni ekonomik destek paketi ve ticari tedbirlerin hayata geçirilmesinin özellikle Marmaris için oldukça elzem olduğunu ilettik. Kendisi de bu konunun öneminden haberdar. En kısa sürede olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde yaşanan ve günler süren yangın ve sel felaketleri nedeniyle TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyası sona erdi. 365 oda ve borsa arasında toplanan yardımlar yangın ve sel afetinden hasar gören il ve ilçelerde kullanılmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nezdinde AFAD'a teslim edildi. Toplantıya Marmaris adına katılan MTO Başkanı Ayhan, "Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları ile sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımız için Birlik Başkanımız Hisarcıklıoğlu önderliğinde tüm oda ve borsalarımızın katılımıyla yardım kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya oda ve borsalar, sektör meclisleri, kadın ve genç girişimci kurulları ile iş dünyasından pek çok isim katıldı. Toplanan bu yardımlar sayesinde mağdur olan birçok vatandaşımızın ihtiyacı giderilecek, Kampanyayı düzenleyen birlik başkanımıza ve destek veren tüm oda, borsa ve üyelerine çok teşekkür ederiz. Allah beterinden korusun, bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, ziyaretlerinin ardından son olarak TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümü kapsamında Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen "Kırgızistan Fotoğraf Sergisi" açılışına katıldı. Sergiyi Büyükelçi ile birlikte gezen Ayhan, tüm Kırgızistan halkını tatilini geçirmek üzere Marmaris'e davet etti. - MUĞLA

Başkan Ayhan, Destek paketi istiyoruz
Başkan Ayhan, Destek paketi istiyoruz
Başkan Ayhan, Destek paketi istiyoruz
Başkan Ayhan, Destek paketi istiyoruz
Başkan Ayhan, Destek paketi istiyoruz

Marmaris, Türkiye, Yangın, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ayhan, 'Destek paketi istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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