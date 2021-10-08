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Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip - Son Dakika

Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip

08.10.2021 11:20
Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Birinci Kanal üstü Kargılı Mevkisi boyunca yürüttüğü asfalt sathi kaplama ve yama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ise Selvilitepe Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Birinci Kanal üstü Kargılı Mevkisi boyunca yürüttüğü asfalt sathi kaplama ve yama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ise Selvilitepe Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın ayrıca 10 Ekim Pazar günü Urganlı Futbol Sahası'nda düzenlenecek olan Yağlı Güreşler öncesinde devam eden hazırlıkların son durumunu takip etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Birinci Kanal üstü ve Kargılı Mevkisi güzergahında gün boyunca sürdürdüğü 12 bin m2'lik asfalt sathi kaplama ve asfalt yama çalışmalarını inceledi.

Urganlı Er Meydanı Yağlı Güreşlere hazırlanıyor

Başkan Çetin Akın asfalt sathi kaplama çalışmalarının ardından 10 Ekim Pazar günü Urganlı Futbol Sahası'nda düzenlenecek olan Yağlı Güreşlere sayılı günler kala devam eden hazırlık çalışmalarını incelemelerde bulundu, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Çetin Akın son olarak ise Selvilitepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Belediye Hizmet Noktası ile Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ve çocuk oyun grubu yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın'a incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve Mithat Erden, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gökmen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık ve Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kendi imkan ve ekiplerimizle Turgutlu'muzun her noktasında saat mefhumu gözetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asfalt sathi kaplama ve yama çalışmalarımız planladığımız doğrultuda gerçekleşiyor. Selvilitepe Mahalle sakinlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına yapımını tamamladığımız Belediyemiz Hizmet Noktası ise altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyete başlayacak. Şehitler Parkı'mızda ise hem hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecekleri hem de çocuklarımızın keyifle oyunlarını oynayabilecekleri alanı yaratıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz Yağlı Güreşlerimizde ise hazırlıklarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 10 Ekim Pazar günü Urganlı Er Meydanımızda gerçekleşecek Yağlı Güreşlerimize katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip
Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip

Fen İşleri Müdürlüğü, Çetin Akın, Turgutlu, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çetin Akın'dan çalışmalara yakın takip - Son Dakika Ekonomi


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