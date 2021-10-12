Üye Girişi
Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü - Son Dakika

Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü

12.10.2021 15:30
Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya'daki temaslarını bir dizi ziyaretle sürdürdü.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya'daki temaslarını bir dizi ziyaretle sürdürdü.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya programının ikinci gününde, beraberinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Şahin Tin, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören ve DTO Meclis Üyesi Öztürk Taştan ile, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'yı ziyaret etti; Avrupa'daki gurbetçiler ile iş birliğini, ayrıca Denizli'den Almanya'ya ihracatı artırmanın yollarını istişare etti. Başkonsolos Kaya'nın Denizli'nin kafilesiyle Anuga Fuarı'na damga vurduğunu söyleyip tebrik ettiği Başkan Erdoğan, ziyaretiyle ilgili olarak "Köln Başkonsolosumuz sayın Turhan Kaya'ya iş insanlarımıza, Almanya'daki işlerinde bürokrasinin azaltılmasında yardımcı olduğu için teşekkür ettik. Onlar, bizlerin buradaki eli, gözü, kulağı; en büyük yardımcımız ve en önemli rehberimiz" dedi.

"Diğer horozlar kendi çöplüğünde, Denizli horozu ise dünyanın her yerinde öter"

Başkan Erdoğan daha sonra Avrupa'daki Türk fabrikası et ürünleri tesisini inceledi. DTO üyesi iş insanlarından oluşan heyet, Genel Müdür Eden'den Avrupa gıda pazarının yanı sıra günde 100 ton sucuk üreten tesisleri ile çalışma sistemleri hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan da Genel Müdür Eden'e, ziyaretinin sonunda günün anısına bir Denizli Horozu biblosu hediye ederek teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Yeni tesisleriyle daha da büyümesini temenni ettiğimiz bu dev markayı en kısa zamanda şehrimizde de görmek isteriz. Bizlere örnek tesislerinizin kapılarını açmanız ve tüm çalışanlarınızla kafilemize gösterdiğiniz samimiyet, sıcaklığınız ve yakın ilginizden dolayı da teşekkür ederiz. 'Diğer horozlar kendi çöplüğünde, Denizli horozu ise dünyanın her yerinde öter' diyerek, her baktığınızda Denizli'mizi ve örnek girişimcilerimizi hatırlamanız, güzellikle anmanız dileğiyle bu hediyemizi size takdim ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü
Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü
Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü
Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü

Fuat Atik, Ticaret, Denizli, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı 15:20 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021 15:12 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor 15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı 14:46 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı 14:37 Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor 13:53 Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı 13:44 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı

Son Dakika Haberleri
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler
15:19 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı
15:12 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021
15:11 Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı
15:04 Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor
15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor
14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
14:26 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor
14:16 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz
14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler         
15:24
Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı         
15:12
Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor         
15:05
Dünyada sadece Türkiye'de üretilen Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine yurt dışından yoğun ilgi         
14:58
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor         
14:27
Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı         
13:47
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 15:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Almanya temaslarını sürdürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement