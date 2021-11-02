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Başkan Kağnıcı: "İş adamlarımız şehri ve ülkesi için çalışmaya devam ediyor" - Son Dakika

Başkan Kağnıcı: "İş adamlarımız şehri ve ülkesi için çalışmaya devam ediyor"

02.11.2021 13:03
Başkan Kağnıcı:

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, "TİM tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2'lik artışla, 20,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Tüm zamanların en yüksek seviyesinde ihracat rakamını elde eden ülkemiz, 2021 yılının ilk on aylık döneminde ise 215 milyar 684 milyon dolar ihracat yapmıştır. Şehrimiz ise, Ekim ayında 256 milyon 152 bin dolar ihracat gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Ekim ayında şehrimiz, il bazında ihracatı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 19,65 oranında, yine il bazındaki ihracatını 2021 yılının Eylül ayına göre ise yüzde 0,77 oranında artırmıştır. Aynı zamanda 2021 yılı ilk on aylık rakamı, 2020 yılı ilk on aylık rakamı göre yüzde 40,78 oranında artış kaydetmiştir. Her ay ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan şehrimiz, 2021 yılının ilk on ayında 2 milyar 445 milyon 125 bin dolar ihracat gerçekleştirerek ilk ondaki yerini korumuştur. 2020 yılı ilk yarısında Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomide tarihi bir daralma yaşanmıştır. Ancak, 2020 yılının ikinci yarısında başlayan toparlanma süreci 2021 yılında da devam etmektedir. Şehrimiz, bu toparlanma sürecine en fazla desteği veren illerin başında gelmektedir. Şehri ve ülkesi için canla başla çalışan tüm sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Şehrimiz ve Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"2021 yılı Ekim ayında SAMEKS verileri, Eylül ayına göre 5,4 puan artarak 56,5 değerine yükseldi"

Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, "Genel merkezimiz tarafından, üniversitelerle ve çeşitli akademik kesimlerle ortak çalışmaların neticesinde ön raporlarını hazırladıkları Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) verilerini her ay düzenli olarak açıklanmaktadır. 2021 yılı Ekim ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 5,4 puan artarak 56,5 değerine yükselmiştir. Endekste gözlenen bu artışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 7,0 puan birden artarak 56,3 puana yükselmesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de önceki aya göre 2,8 puan artış kaydetmiş ve 56,9 puanlık seviyesiyle olumlu seyrini sürdürmüştür. Bu dönemde hizmet sektöründe gözlenen artışta iş hacminde gözlenen hızlanma belirleyici olurken, sanayi sektöründe ise Ağustos döneminden itibaren artış eğiliminde olan yeni siparişlerin önceki aya göre daha da hızlanmış olması üretimi olumlu etkilemiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde Ekim ayında 56,5 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etmiştir. Yılın üçüncü çeyreğini 51,8'lik ortalamayla geride bırakan SAMEKS Bileşik Endeksi; Ekim ayına ilişkin 56,5 puanlık seviyesiyle, yılın son çeyreğine yönelik ekonomik aktivitenin hız kazandığına işaret etmektedir. Bu dönemde her iki sektörde de gözle görünür bir toparlanma eğilimi gerçekleşirken; bilhassa sanayi sektörüne ilişkin endeks değerinin son 15 ayın en yüksek seviyesine yükselmesi dikkat çekmektedir. Girdi alımlarındaki artışlara rağmen hizmet sektörüne yönelik iş hacminin zayıf seyretme eğiliminin Ekim ayı itibariyle sona ermiş olması da bu döneme ilişkin bir diğer olumlu gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. TCMB'nin almış olduğu faiz indirimi kararının piyasa faiz oranlarına yansımasıyla birlikte önümüzdeki dönemde reel sektördeki canlılığın devam etmesi öngörülmekle birlikte, döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketler ise maliyetler yoluyla ekonomik aktiviteyi baskılamayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Kağnıcı: İş adamlarımız şehri ve ülkesi için çalışmaya devam ediyor

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Konya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Kağnıcı: 'İş adamlarımız şehri ve ülkesi için çalışmaya devam ediyor' - Son Dakika Ekonomi


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