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Başkan Uysal, kadın kooperatifleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Uysal, kadın kooperatifleriyle bir araya geldi

24.10.2021 11:00
Başkan Uysal, kadın kooperatifleriyle bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yozgat'tan Sinop'a, Balıkesir'den Aydın'a, Türkiye'nin dört bir yanından kadın kooperatifleriyle buluşmasında "Birçok kooperatifimiz bugün tescilli ürünler üretiyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yozgat'tan Sinop'a, Balıkesir'den Aydın'a, Türkiye'nin dört bir yanından kadın kooperatifleriyle buluşmasında "Birçok kooperatifimiz bugün tescilli ürünler üretiyor. Ama onların satış yapmaya çok ihtiyacı var. Kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık çok doğru olur" dedi.

Başkan Uysal, ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 2021 için Antalya'da bulunan kadın kooperatifleriyle bir araya geldi. Başkan Uysal'ın kadın kooperatifleriyle buluşmasına Balıkesir, Manisa, Burdur, Yozgat, Sinop, Isparta, Ankara, Aydın'dan 30'ya yakın kooperatifin temsilcisi katıldı. Buluşma, Muratpaşa Belediyesi'nin, fuar alanında bulunan ve Antalya Kadın Girişi Kooperatifi'nin belediyenin destekleriyle ürettiği ürünlerin yer aldığı stantta gerçekleşti. Kooperatif temsilcileri, Muratpaşa Belediyesi'nin 2018'de Türkiye'de ilk kez düzenlendiği Kadın Kooperatifleri Festivali'yle ortaya çıkan birlik ve beraberliğin bugün çok daha güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.

"Kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık çok doğru olur"

Başkan Uysal, kadınların bağımsız Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kurabilmelerinin toplumların gelişmişlik düzeyi göstergelerinden başında geldiğini söyledi. Pandemi nedeniyle yapılamayan Kadın Kooperatifleri Festivali'nin çok temel bir ihtiyacın ürünü olduğunu aktaran Başkan Uysal, son dönemde teşviklerle kadın kooperatiflerinin sayısı hızla atarken üretilen ürünlerin pazar bulmasında sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Başkan Uysal, "Dostça bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kadınların ürettiklerinin satışı ilgili yollar bulalım. İlgili bakanlığımız, yurtdışında handmade, el yapımı, ürünlerin satıldığı yerleri bulup Türkiye genelinde kadın kooperatiflerinin ürünlerinin oralara ulaşmasıyla ilgili sistematik bir çalışma yapabilir. Asıl teşvik bu. Teşvik, makine hibeleri verip kooperatif sayısını artırıp birbirlerini rekabetle kırmalarına neden olmak değil. Doğru yerden teşvik etmek lazım. Birçok kooperatifimiz bugün tescilli ürünler üretiyor. Ama onların satış yapmaya çok ihtiyacı var. Kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık çok doğru olur" dedi.

"Hem gerçek hem sanal mağaza"

Başkan Uysal, bu çerçevede Antalya'da, kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturacak bir satış yerinin Erdal İnönü Kent Parkı'nda açılacağının da müjdesini verdi. Kurulacak satış yerinin farklı bir model olacağını belirten Başkan Uysal, "Her kooperatifimize raf tahsis ettiğimiz, konsinye satış modeliyle çalışacak bir sistem kuruluyoruz. Bunu internet sitesiyle de destekleyeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Uysal, kadın kooperatifleriyle bir araya geldi
Başkan Uysal, kadın kooperatifleriyle bir araya geldi
Başkan Uysal, kadın kooperatifleriyle bir araya geldi

Balıkesir, Muratpaşa, Yozgat, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Uysal, kadın kooperatifleriyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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