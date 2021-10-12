Başkentgaz verimli ve güvenli ısınma için öneriler paylaştı

Başkentgaz, daha güvenli ve verimli ısınma için abonelerine doğal gaz kullanımına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, kışın ısınma ihtiyacını daha konforlu ve güvenli şekilde karşılamak için doğal gaz kullanımına yönelik önerilere yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz İç Tesisat Müdür Vekili Mustafa Coşkun, cihaz ve tesisat bakımıyla can ve mal güvenliğinin yanı sıra enerji tasarrufunun da sağlanacağını ifade etti.

Coşkun, doğal gazla ısınmaya geçen ilk ilin Ankara olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ'da yıllarca önce doğal gaz kullanılmaya başlanan hanelerde tesisatın oldukça eski ve bacalı cihaz kullanımının yoğun olduğunu görüyoruz. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin yüzde 99'u da bacalı cihaz kullanan hanelerde yaşanıyor. Olumsuz olayların yaşanmaması için kullanılan teknoloji geliştirildi. Ayrıca mevzuat ve standartlara yeni düzenlemeler yapıldı. Güvenli doğal gaz kullanımı için bu düzenlemelere uygun tesisat yapısına sahip olma şartı getirildi."

211 bin tüketim noktasına bilgilendirme yapıldı

Abonelerin iç tesisat projelerini kayıt altına aldıkları sistemde yaptıkları inceleme sonrası tespit ettikleri bacalı cihaz kullanıcılarına yönelik farkındalık çalışmaları yaptıklarına dikkati çeken Coşkun, periyodik kontrollere ek olarak Eylül 2020'den bu yana yaklaşık 18 bin bina yönetimine, 211 bin tüketim noktasına bilgilendirme yaptıklarını aktardı.

Coşkun, maliyet açısından da avantajlı çözümler ürettiklerinin altını çizerek, "Abonelerimiz de bu konuda çok duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Yaptığımız bilgilendirme sonrasında 15 bin abone tesisatını daha güvenli ve uygun hale getirmek amacıyla sertifikalı iç tesisat firmasına ilave tadilat projesi hazırlatarak Başkentgaz'a başvuruda bulundu. Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda bütün paydaşlarımızın attığı her adım hayat kurtarıcı olması nedeniyle çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Bacalı cihaz bağlantısı için bina baca yapısında köklü bir değişiklik yapılması gerekebileceğini belirten Coşkun, hermetik cihazın bacalı cihaz bağlantısını değiştirmeye göre daha avantajlı olacağını ifade etti.

Coşkun, denetimlerde uygun şartları taşımayan bacalı cihaz kullanıcılarının doğal gaz arzını durdurduklarını da anımsatarak, abonelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları gerektiğini kaydetti.

Bakımlar yetkili firmalarca yapılmalı

Kış aylarında sık rastlanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin nedeninin mevzuat ve standarda uygun olmayan tesisat yapısı olduğuna da dikkati çeken Coşkun, abonelere iç tesisat bakım ve kontrolleri yaptırmalarını önerdi.

Coşkun, kış gelmeden baca, tesisat, petek ve kombi bakımlarını yetkili firmalara yaptırmalarının faydalı olacağına değinerek, ayrıca güvenli ve kaliteli doğal gaz kullanımı için yapılan bu işlemler sayesinde verimli ısınma sağlanacağının da altını çizdi.